Ti ammazzo! Migrante minaccia controllore bus

(Di sabato 20 aprile 2019) Sul bus Jesi-Cingoli, un senegalese hato di morte un48enne che gli aveva solo chiesto il biglietto. Sullo straniero pendeva già un decreto di espulsione. Come riporta Cronache Maceratesi, l"uomo stava procedendo al controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri quando è incappato nello straniero che aveva un ticket non valido perchè dell"Atma, la compagnia dei trasporti di Ancona. Con calma, ilha spiegato al ragazzo la situazione informandolo, inoltre, che anche la tariffa per quella tratta non era corretta.Tanto è bastato per far andare in escandescenza l"immigrato che, improvvisamente, si è alzato dal suo posto ed ha iniziato ad inveire pesantemente contro l"uomo. Ma alla vista delle forze dell"ordine, lo straniero ha perso la testa ed hato di morte l"uomo."Ti ammazzo, ti ammazzo. Vieni qua, la sistemiamo subito". Adesso ildovrà lasciare l"Italia entro 15 giorni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...