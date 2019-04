Troppo stress! Reddito cittadinanza, operatrice Inps in ospedale

(Di venerdì 19 aprile 2019) Dopo gli scambi sulla paginaper la Famiglia tra utenti che chiedevano informazioni suldie social media manager, il presidente Tridico spiega che una funzionaria non ha retto alla pressione: “Non è una stagista malpagata, come scriveva un quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione. Ieri sera ho chiamato la nostra dipendente, che ha passato la giornata inper lo stress che ha subito dalla vicenda. Ha avuto tutta la mia comprensione e solidarietà. La nostra collega ha avuto una giornata difficile e mi sono sentito di sostenerla e di invitarla a continuare il suo lavoro con serenità. Certamente bisogna tenere sempre toni consoni al servizio e sono sicuro che quella funzionaria lo fa. L'ha aperto ai social perché vogliamo una comunicazione trasparente e diretta con i cittadini. Spesso, però, accade che ci sia una pressione sui nostri funzionari e dipendenti come è accaduto ieri”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...