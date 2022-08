I Macko trionfano nella finale del PG Nationals Summer Split 2022

L’ultima fase della maggiore competizione italiana dedicata al MOBA più famoso al mondo si è conclusa con la vittoria dei Macko ai danni degli aNc Outplayed. In tantissimi gli appassionati che hanno seguito la sfida su Twitch, decretando il successo del torneo firmato PG Esports. Per l’occasione, inoltre, il tournament organizer numero uno in Italia ha allestito domenica 7 agosto un viewing party in presenza a Milano con tanti momenti di intrattenimento pensati per i fan.

Milano, 9 Agosto 2022 – I Macko confermano ancora una volta il momento di forma eccezionale che stanno attraversando, portandosi a casa il titolo di Campioni del PG Nationals Summer Split 2022, dopo aver battuto in una finale strepitosa i valorosi aNc Outplayed per 3 a 1. La finale del torneo estivo dedicato a League of Legends più atteso d’Italia si è svolta domenica 7 agosto, con tanto di viewing party dal vivo presso Combo Milano, riscuotendo un notevole successo di pubblico.



Risultati testimoniati anche dalla grande partecipazione da parte dei fan alla live, andata in onda sul canale ufficialePG_Esports_LoL , dedicata al main event per eccellenza per quanto riguarda League of Legends a livello nazionale, che ha toccato picchi di oltre 12.200 spettatori contemporanei. A garantire momenti di puro spettacolo per gli appassionati sono state le due squadre che si sono dimostrate più in forma nell’arco di tutto il torneo, ovvero i Macko, che hanno potuto contare sul prezioso contributo dell’MVP della competizione e della finale, il temibile ACD, e aNc Outplayed, reduci da un quarto piazzamento allo scorso split ed estremamente volenterosi di alzare l’asticella in questa edizione.



A spuntarla, dopo una serie di match davvero al cardiopalma, sono stati i Macko, che hanno saputo imporsi sugli agguerriti avversari per 3 a 1, conquistando, oltre all’ambitissimo titolo nazionale, anche l’accesso diretto al Group Stage degli European Masters. I secondi classificati, invece dovranno cercare la qualificazione passando per i Play-In, giocandosi la chance di partecipare alla massima competizione europea di League of Legends. La posta in gioco si alza vertiginosamente, riusciranno Macko e aNc Outplayed a lasciare il segno anche a livello continentale?

Insomma, si può proprio dire che anche quest’anno il PG Nationals di League of Legends abbia riscosso un grande successo tra gli appassionati, facendo registrare numeri da capogiro, con oltre 371.000 ore di streaming guardate e un numero medio di spettatori che ha superato i 4.500; proprio come lo spettacolo che hanno messo in piedi gli atleti mouse alla mano domenica 7 agosto, in una finalissma all’ultimo respiro, ciliegina sulla torta di uno show in grado di intrattenere i fan a 360 gradi, tra caster, showmatch e ospiti speciali.

PG Esports riesce ad imporsi, ancora una volta, come il player numero uno nell’organizzazione di tornei dedicati al gaming competitivo, esaltando nuovamente la grande crescita e l’appeal del movimento esport italiano. Risultati che dipendono anche dal prezioso contributo fornito dai numerosi partner su cui l’azienda italiana può contare, su tutti i main sponsorFonzies (in collaborazione con Dentsu Gaming), Intel, Kit Kat (in sinergia con Sportfive).

Ormai da diversi anni, lo scopo principale delè quello di dare maggiore visibilità possibile alle squadre italiane, offrendo loro la possibilità di competere a livello ufficiale alle competizioni continentali più prestigiose firmate, giovando incredibilmente allo sviluppo dell’intero fenomeno esport nazionale.

