UDYR, l'eremita spirituale, rinasce nella patch 12.16

Il "più autentico" campione da corpo a corpo di League of Legends torna più in forma che mai, pronto ad affrontare la giungla e i suoi nemici con potenti posizioni. Una buona reattività e la capacità di usare le sue abilità in base alla situazione aiuteranno i giocatori di Udyr a scatenare l'universo mistico del Freljord in modi unici.

"Sento la fame di vittoria dei miei nemici. Lasciamoli a digiuno."

Udyr è il più potente eremita spirituale vivente ed entra in comunione con gli spiriti del Freljord, intuendo empaticamente le loro necessità o canalizzando e trasformando le loro energie eteree nel suo stile di combattimento primordiale. Cerca di trovare il suo equilibrio con se stesso, per far sì che la sua mente non si perda tra le altre, ma anche con il mondo, poiché l'universo mistico del Freljord può prosperare solo attraverso la crescita che deriva dal conflitto e dallo scontro... e Udyr sa che vanno fatti dei sacrifici per allontanare la pace e l'immobilità.









Altre News per: udyreremitaspiritualerinascenellapatch