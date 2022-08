Narcotizza e stupra ex : medico confessa

Il medico anestesista di Saronno (Varese),arrestato con l'accusa di aver violentato la sua ex, ha confessato davanti al Gip. Al Pm aveva detto che il rapporto era stato consensuale, oggi ha invece ammesso la violenza. Il medico, 52 anni, dopo essere uscito con la donna che aveva frequentato per mesi, ha avuto con lei una discussione. Poi, con la scusa di darle un antidolorifico per un dolore alla spalle, le ha iniettato un farmaco, Narcotizzandola. Quando lei ha riaperto gli occhi, era senza vestiti.

