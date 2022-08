La serie “Bomberman” debutta su Apple Arcade con AMAZING BOMBERMAN

La nuova avventura del franchise Bomberman porta su mobile un inedito ed esplosivo divertimento musicale









Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi AMAZING BOMBERMAN, disponibile dal 5 agosto per Apple Arcade, popolare servizio game in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in costante aumento di oltre 200 titoli premium — con nuove uscite, titoli premiati dalla critica e giochi amati dai fan, tutti senza pubblicità o acquisti in-app. AMAZING BOMBERMAN introduce il caos musicale nella storica serie; mentre i giocatori saranno impegnati a distruggere ostacoli e raccogliere oggetti speciali, gli stage cambieranno in base alle diverse canzoni presenti in-game. Al lancio, il gioco presenterà sette diversi livelli giocabili e musiche originali composte da artisti giapponesi e internazionali.

AMAZING BOMBERMAN caratteristiche principali:

Battaglie online facili da giocare ovunque e in ogni momento!

Il meglio della serie Bomberman con musiche originali appositamente create per il gioco.

Modalità pratica single player.

Divertenti battaglie con gli amici grazie alla modalità "FRIEND BATTLE"!

Oggetti collezionabili e personalizzazione.

