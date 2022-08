Nancy Pelosi a Taiwan? Sale tensione Cina-Usa

In vista della possibile visita a Taipei della speaker della Camera Usa"rafforza" il livello di allerta in combattimento. Aerei da guerra cinesi hanno sorvolato la linea mediana che divide lo Stretto di. Oltre ai caccia, anche le navi da guerra si sono avvicinate alla linea di divisione non ufficiale nello Stretto.

Washington non conferma la visita, ma avverte: "Questo non è un pretesto per aumentare il livello di tensione", afferma il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. Le borse asiatiche aprono con perdite prossime al 3%. Gli investitori temono che Nancy Pelosi, Presidente della Camera in visita all'Estremo Oriente, arrivi oggi a Taiwan per sfidare apertamente la Cina. Sarebbe la prima volta in 25 anni.

