Arte Unico: il concorso argentino per visual artist che racconta il mondo Fernet-Branca

Sebbene Fernet-Branca sia un’eccellenza tipicamente italiana, e il sodalizio con la città di Milano sia evidente in tanti aspetti, il Fernet ha anche una seconda patria: l’Argentina.

In molti si sono chiesti come sia stato possibile che il successo di questo amaro abbia superato nel paese sudamericano perfino i numeri del suo paese d’origine. La risposta si cela senza dubbio dietro due spiegazioni: da una parte la forte presenza di migranti italiani in Argentina, che ha favorito l’esportazione e la diffusione del distillato, dall’altra la predilezione degli argentini per i sapori spiccatamente amari.

Ed è così che, conosciuto inizialmente per le proprietà digestive e utilizzato per lo più come medicinale, il Fernet-Branca si è sempre più diffuso nel paese come amaro e la sua ricetta ha iniziato ad incuriosire ed appassionare sino a raggiungere i numeri altissimi che ancora mantiene. Basti pensare che, tolto quello di Milano, l’unico altro stabilimento di produzione risiede proprio in Argentina.

Questa non è certo l’unica particolarità che ruota attorno alle distillerie Branca, ma sicuramente ne descrive bene il rapporto con il Sudamerica.

Un altro tratto distintivo riguarda, infatti, la capacità dell’azienda milanese di creare una serie di appuntamenti ed eventi che nel tempo diventano tradizioni. Famosi, a questo proposito, i Barback Games, giochi-evento Fernet-Branca ideati per creare un momento divertente che sottolinei la vicinanza tra il marchio e la comunità dei bartender, le Fernet Coin, che rappresentano l’appartenenza alla comunità dei Bartender, i Fernet tattoo, sempre più alla moda e sempre più cool, diffusi in tutto il mondo a partire dalla West Coast e dall’America Latina.

Ma non è tutto. Arte Unico è un ulteriore appuntamento Branca da non perdere. Rivolto a tutti gli artisti argentini tra i 18 e i 40 anni che hanno voglia di esprimere la loro creatività, il concorso giunge quest’anno alla quindicesima edizione e suggella ulteriormente la comunicazione unica e inimitabile di Fernet-Branca. Innovativa, giovane, sempre al passo con i tempi e le esigenze che mutano, così come l’amaro, versatile e sempre pronto a mettersi in gioco in mix di gusto che diventano esperienze sensoriali. Ogni artista ha il mandato di interpretare, attraverso il suo codice espressivo, il mondo fernet-branca nella sua trasversalità e rotondità di assets. C’è, infatti, chi tra i concorrenti ha reintrepretato lo storico logo dell’aquila che sovrasta il globo stilizzandolo e realizzandolo con una pennellata di Fernet-Branca

In ogni edizione, sono cinque i rinomati artisti e designer argentini a decidere i vincitori.

Si tratta di un’occasione importante per esprimere la propria creatività e creare un ulteriore momento di condivisione e connessione tra la distilleria e la community che ha saputo costruire nei decenni attorno a quello che, ad oggi, è l’amaro più famoso e consumato al mondo.

