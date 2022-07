Alessia Pifferi ... Mi manca Diana : oggi il suo funerale

Si terranno, intorno alle 15, i funerali di, la bambina di 18 mesi abbandonata in casa dalla madree morta di fame dopo cinque giorni di agonia. I funerali, ai quali laha chiesto di poter partecipare dal carcere in cui è rinchiusa, si svolgeranno nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese e saranno interamente a carico del Comune di Milano. In attesa della presenza del sindaco Beppe Sala.

"Mi manca la mia bambina". In carcere Alessia Pifferi piange. Nella sua cella in isolamento, la 36enne ha espresso anche il desiderio di partecipare ai funerali di Diana, la sua bambina che ha lasciato morire in 18 mesi di stenti, lasciandola sola a casa per una settimana. «Racconta questa storia come se non la riguardasse, vive una realtà parallela», spiega il suo avvocato Solange Marchignoli, che l'ha vista nei giorni scorsi. 'ultimo addio: i funerali saranno alle 15 nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese, frazione Borgolombardo, lo stesso giorno in cui il bambino, nato il 29 gennaio 2021, avrebbe compiuto un anno e mezzo . Lunedì inizieranno le verifiche tecniche. sul materiale rinvenuto nell'appartamento di via Parea 20/18, a Ponte Lambro, dove è morta la piccola, compreso il contenuto del biberon che la madre le aveva lasciato. La Questura ha lo scopo, tra l'altro, di verificare se Diana è stata sedata con benzodiazepine (una bottiglia di En, in cucina è stato trovato un ansiolitico).

La difesa chiederà di nominare un proprio tossicologo per l'esame che determinerà se Alessia avesse diluito il latte del bambino con il tranquillante. "Mi ha guardato negli occhi e ha detto di no", dice il suo avvocato. Intanto la difesa Pifferi ha scelto il proprio legale per quella che si preannuncia essere la questione principale: l'effettivo stato mentale della madre.





Oggi, invece, sarà il tempo delle lacrime e dell'ultimo addio. "Volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito. Rimarrò bambina per sempre, piccola Diana." Le parole bianche su fondo rosa sono quelle che si leggeranno oggi sulla locandina preparata per la bambina. Alcune mamme del rione Ponte Lambro hanno organizzato una raccolta fondi per realizzare la locandina e portare tanti palloncini sul sagrato della chiesa. Le stesse mamme invitano i presenti a indossare una maglietta bianca. Ci saranno Giuseppe Sala e Marco Segala, i sindaci di Milano e San Giuliano (i due comuni hanno sostenuto le spese della cerimonia), mentre a festeggiare sarà don Luca Violoni.

Tra la famiglia di Diana, nonna Maria, la madre di Alessia, che su Facebook ha definito la figlia "un mostro". «L'ho scritto in un momento di rabbia - ha spiegato mercoledì sera -. Però non voglio più sapere di lei: per me non esiste più di lei». Parole forti, che seguono anche quanto detto dall'ex marito di Pifferi, Francesco chiamato Franco, dal quale la donna si è separata nel 2017: "Come ha potuto fare questo per andare da un uomo?", riferendosi al fatto che il trentenne un bambino di sei anni ha lasciato sola la figlia per raggiungere il compagno a Leffe, nel bergamasco.

