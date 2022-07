LE NUOVE FRONTIERE DEL SUONO IN TV

Col passare del tempo cambiano le abitudini, i modi di vivere e anche i desideri. Oggigiorno spesso si vuole qualcosa in grado di rendere più comoda e migliorare la vita o la sua percezione e, fra le nuove generazioni non solo di giovanissimi, spesso si traduce nell’acquisizione di nuove tecnologie.

Gli appassionati di gaming, nonché i patiti del cinema, ad esempio, desiderano vivere, anche fra le quattro mura domestiche, l’emozione di un suono percepito con una tale intensità da sembrare quasi reale. Lo spirito di questi esigenti fruitori è quello della full immersion nelle immagini rimandate dalla TV, con un suono avvolgente che ne fa da sottofondo. Sono proprio questi esigenti appassionati, che cercano delle soluzioni in grado di garantirgli il coinvolgimento totale nelle azioni che vedono sullo schermo TV, come ad esempio i migliori soundbar di LG.

Soundbar: compagna di avventure

Le tendenze più apprezzate fra gli amanti della tecnologia sono da tempo la qualità dell’immagine e quella del suono di un apparecchio televisivo. Ovviamente, anche in questo specifico settore che riguarda l’intrattenimento, la velocità con cui vengono sfornati prodotti tecnologici sempre più aggiornati è altissima.

Non tutti, però, hanno abitazioni con locali da destinare soltanto alla televisione con home theatre. Ed è questo il caso in cui ci si può rivolgere a supporti più accessibili e facilmente adattabili alla propria TV.

Parliamo della soundbar, con cui si possono apprezzare al meglio gli effetti sonori di un videogioco, oppure la colonna sonora di un film o anche il concerto dei propri artisti preferiti. La soundbar, in realtà, è un altoparlante che ha la funzione di migliorare le emissioni sonore della TV, indirizzando il suono direttamente verso chi ascolta.

Le soundbar riescono a fornire un suono di alta qualità, nettamente superiore a quello normalmente offerto dall'impianto integrato presente nelle TV, dando inoltre la possibilità di aggiungere ulteriori dispositivi che possono portare a un vero e proprio sistema home theater completo, grazie a una semplice installazione tramite specifico cavo.

La qualità del suono emesso dalla soundbar, dipende dalla sua potenza espressa in watt, per la quale ognuno si regolerà tenendo presente l’ampiezza dell’ambiente in cui deve essere posizionata.

Ci troviamo di fronte a un apparecchio dalle dimensioni contenute, che riesce a sostituire validamente l’home theatre, soprattutto nei casi in cui lo spazio a disposizione non è tanto. La soundbar, come si evince dal nome, è una barra lunga quanto il televisore o leggermente inferiore, con al suo interno tutta una serie di altoparlanti, un amplificatore, e anche un equalizzatore che permette di adattare il suono all’ambiente in cui è posizionata. Dal punto di vista estetico, la soundbar si presenta con un design elegante e innovativo che arricchisce l’ambiente e, una volta collegata al televisore, offre un audio molto definito, nitido e potente.

Ciò garantisce anche un meraviglioso effetto surround avvolgente e cinematografico, che rende più godibile la visione di un film o l’ascolto della propria musica preferita essendo dotata di piccoli diffusori. Inoltre le si può anche collegare un subwoofer solitamente in wireless, che esalti le basse frequenze.

