Command & Conquer Remastered Edition e 9 giochi si aggiungono a GeForce NOW

La missione per celebrare la settimana con nuovi fantastici giochi inizia ora! Se sei un appassionato di giochi di strategia in tempo reale (RTS), allora sarai entusiasta dell’aggiunta di questa settimana della raccolta Command & Conquer Remastered Edition, il titolo che ha definito il genere RTS. Questa raccolta di titoli si aggiunge alla crescente libreria diquasi 20 giochi di EA disponibili per lo streaming su GeForce NOW e comprende le versioni più acclamate dalla critica: Command & Conquer e Command & Conquer: Red Alert. Nella raccolta sono comprese anche tre espansioni, versione multiplayer rinnovata, un'interfaccia utente modernizzata, una funzione di editor di mappe e una galleria di filmati bonus.

Questa settimana, su GeForce NOW arrivano anche miglioramenti all'upscaling della risoluzione nella modalità avanzata, grazie all'aggiornamento dell'app 2.0.43, e nove nuovi giochi:

Come sempre, gli utenti RTX 3080 potranno godere fino a

4K di risoluzione

a 60 fotogrammi al secondo o 1440p a 120 FPS dalle app per PC e Mac e in movimento su

dispositivi mobili

grazie alla possibilità di giocare in streaming a 120 FPS su 120Hz sui device

Android

. Infine, per gli utenti RTX3080 ci sarà anche la possibilità di vincere sugli avversari grazie al vantaggio competitivo della

latenza ultra bassa

, per la migliore esperienza di gioco.

