CENE ESTIVE: 9 IDEE ADATTE A TUTTI

L’estate è arrivata e la voglia di condividere del tempo con gli amici intorno alla tavola si fa sentire. Volete organizzare una cena, ma l’idea di mettersi ai fornelli con il caldo vi fa rinunciare? La soluzione è semplicemente preparare qualcosa di veloce e leggero da mangiare, soprattutto se si hanno molti ospiti.

Cucinare e preparare le pietanze nelle ore più fresche è sicuramente un primo passo per non soffrire troppo, prediligendo quindi pasti che possono essere preparati in anticipo, freschi, o che non richiedono l’uso dei fuochi. In estate, inoltre, si prediligono piatti leggeri con prodotti di stagione che non appesantiscono la digestione, ma che aiutano il corpo a tenersi idratato. In questo articolo troverete idee su cosa presentare a tavola per organizzare una perfetta cena estiva in compagnia.

Ricordatevi inoltre di domandare agli ospiti se soffrono di qualche intolleranza. È sempre un bel gesto, infatti, pensare ai bisogni di tutti e, tenendo conto di alimenti che alcuni non possono mangiare, accompagnare le pietanze con del pane o dei grissini o altri prodotti senza glutine o senza lievito, come ad esempio quelli del marchio Céréal.

Piatti freschi estivi

Se non volete rinunciare a un primo nonostante il caldo della stagione, l’insalata di riso è una delle soluzioni migliori per preparare un piatto che accontenti tutti i gusti. Si può preparare in anticipo, perfino la sera prima, ed è davvero versatile nel condimento. Allo stesso modo, si possono cucinare insalate di miglio o di farro, leggere e sfiziose. Per chi ama la pasta, niente paura. È possibile preparare un bel piatto di pasta fredda, guarnendola con mozzarelline e pomodorini rossi o con olive e tonno. Preparatela la sera prima e fatela riposare in frigo.

Spesso in estate si preferisce anche cenare con un bel piatto fresco unico. Usare i prodotti di stagione è la cosa migliore per ottenere un menu leggero e facile da preparare, anche senza l’uso dei fornelli.

Prosciutto e melone è un classico che non deluderà mai. Se si vuole valutare un antipasto, invece, tostate del pane e preparate delle bruschette con pomodori freschi tagliati a cubetti, condendo con olio e, se piace, con aglio tritato.

Un altro piatto italiano da consumare volentieri in questa stagione è la caprese di pomodoro e mozzarella. Potete accompagnarla con l’hummus di ceci da gustare con grissini o crackers. Basterà un mixer per tritare ceci lessati insieme a salsa tahina, aglio, succo di limone e olio. Si conserva in frigo e potete prepararla quando preferite.

Dolci per completare una cena estiva

Quando arriva il caldo, la voglia di dolci freschi e sfiziosi aumenta. In una cena con gli amici non può mancare di certo una macedonia di frutta di stagione, magari accompagnata con un po’ di gelato.

Se avete tempo, potete cimentarvi anche nella preparazione di una cheesecake ai frutti di bosco, dolce fresco per eccellenza. È comoda da fare quando si preferisce e da mantenere in frigo. È un dolce che può venire incontro a tutti i gusti e necessità, basta sostituire gli ingredienti con prodotti senza glutine o senza lattosio e potranno gustarla davvero tutti.

Altre News per: ceneestiveideeadattetutti