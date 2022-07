GTA Online - The Criminal Enterprises ora disponibile

Torna in affari con l'ultimo aggiornamento di GTA Online



Con un'ondata di caldo che tormenta il sud di San Andreas, i prezzi della benzina alle stelle e l'economia sull'orlo del collasso, la situazione potrebbe sembrare disperata...Ma questa è Los Santos, dove tutte le magagne fiscali hanno un risvolto positivo. Nel mercato nero gli affari vanno a gonfie vele e le opportunità abbondano con The Criminal Enterprises, l'aggiornamento di GTA Online disponibile da oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.A group of people in clothing Description automatically generated with medium confidenceGli imprenditori di tutti i campi stanno iniziando ad adocchiare nuove opportunità di guadagno, tra cui:nuove missioni per carichi speciali per i dirigenti che possono avviarle dai loro uffici, oltre a una nuova missione giornaliera di esportazione merci assortite da esportare e nuovo staff da assumere per il magazzino, tra cui la nuova manager Lupe che è pronta a trovare nuove opportunità d’affari.Presidenti di MC: è ora di incassare. Rifornisci il tuo bar con l'aiuto di Sindy e apri le porte a una clientela che va pazza per i vestiti in pelle. I possessori di un'officina personale potranno condividere con altri il loro amore per i mezzi a due ruote modificando e consegnando le moto ai clienti. Il lavoro legale non fa per te? Non preoccuparti, potrai sporcarti le mani con le nuove Commissioni della clubhouse.I proprietari di night club possono parlare con Tony Prince, o accedere al computer dell'ufficio, per avviare le nuove missioni di gestione del night club. Il locale più gettonato della città è sempre alle prese con magagne da risolvere: paparazzi all’assalto, combinaguai che cercano di intrufolarsi nell’area riservata, VIP collassati che hanno bisogno di un passaggio ... Vuoi ottenere delle merci? Chiama Yohan e ci penserà lui.Sei un trafficante d'armi e sei a corto di merce? Le nuove missioni di rifornimento ti permetteranno di riempire la tua fortezza sotterranea senza difficoltà. Vuoi velocizzare la ricerca nel tuo bunker? Chiama l'Agente 14. Vuoi espandere i tuoi orizzonti commerciali? L’Agente 14 ti consentirà di assicurarti un contratto con Ammu-Nation: potrai vendere delle parti di armi in eccesso in cambio di denaro.Per sapere tutto sulle nuove attività, visita il sito ufficiale di GTA Online.A person in a suit and tie Description automatically generated with medium confidenceÈ tornato l'Agente dell’ULP per l’Operazione Paper TrailLa gente in autostrada non è l’unica ad essersi accorta dell'aumento dei prezzi della benzina: l'Agente dell’ULP dell'IAA si sta dando da fare. Ha fiutato le tracce di un complotto, e un forte odore di benzina, e ora è convinto che i Duggan e l'FIB siano in combutta per manipolare i prezzi della benzina. Le implicazioni sono terribili e i dettagli scarsi, ma presto si farà sentire.A picture containing outdoor, air Description automatically generatedMiglioramenti all'esperienza di giocoThe Criminal Enterprises porta un'ampia gamma di miglioramenti all'esperienza di GTA Online, molti dei quali sono il risultato dei feedback che avete fornito tramite il sito apposito.Per chi ama il proprio spazio personale, è ora possibile accedere ai computer delle attività nelle sessioni private. Partecipa alle missioni di vendita, di recupero e di rifornimento come e quando vuoi, senza dover sempre avere a che fare con un mercato sempre più competitivo. Chi preferisce il caos potrà approfittare di un incremento dei bonus.I giocatori ora possono acquistare il massimo delle munizioni per tutte le loro armi in una volta sola dal menu Interazione. Basta perdite di tempo per ricercare il tipo giusto. Selezionale tutte, ricarica e torna subito in azione. Che tu stia cercando di indossare un giubbotto antiproiettile nel bel mezzo di una sparatoria o stia prendendo il quindicesimo EgoChaser, potrai farlo molto più in fretta grazie alla ruota delle armi.I nuovi miglioramenti richiesti dai giocatori includono:L'economia di gioco è stata riequilibrata con guadagni aumentati per diverse attività, per dare più libertà di scelta ai giocatori su come fare carriera nel mondo criminaleLe armi e le contromisure dell'Oppressor Mk II sono state riequilibrateIl numero massimo di proprietà da poter possedere passa da 8 a 10, aumentando anche lo spazio nel garage per i tuoi veicoliE tanto, tanto altro... Non perderti il nuovo articolo del Newswire sui miglioramenti all'esperienza di gioco, oltre all'elenco completo delle note sull'aggiornamento pubblicato sul sito del Supporto di Rockstar.A green car parked on a road Description automatically generated with low confidenceNuovi veicoli e altroCon The Criminal Enterprises sono arrivate nuove supercar, auto sportive e muscle car: se sei alla ricerca di un veicolo in grado di stupire i tuoi colleghi più dell'impennata di una criptovaluta o ti devi preparare alla guerriglia, fai un salto da un concessionario. Gli esperti di personalizzazione di Hao's Special Works stanno lavorando a una Stirling GT per chi gioca sulle console di ultima generazione, e a due nuovi veicoli compatibili con l'attrezzatura di Imani disponibile tramite l'officina dell’AgenziaA purple sports car Description automatically generated with low confidenceI cittadini di Los Santos sanno che l'ideale è invecchiare come una buona bottiglia di vino... riempita di formaldeide e sigillata con la resina, ovviamente. Ecco perché abbiamo deciso di dare un ritocchino ai nostri classici a quattro ruote! Troverai nuove livree e modifiche per Pegassi Zentorno, Benefactor Stirling GT, Grotti Turismo R e molti altri veicoli.Inoltre, Ammu-Nation ora mette a disposizione un nuovo fucile di precisione a lunga distanza, bolt action. Preciso e letale.Nuovi vantaggi per i membri di GTA+Oggi inizia anche il nuovo periodo di GTA+ e i membri riceveranno una serie di nuovi vantaggi, tra cui la sportiva Lampadati Corsita gratis da Legendary Motorsport con due nuove livree esclusive. I membri di GTA+ otterranno anche il 50% di GTA$ e RP in più con le nuove missioni dell’Operazione Paper Trail, e i costi delle abilità dei Boss e dei CEO disponibili tramite il menu Interazione sono stati azzerati.Altri benefici aggiuntivi, tra cui potenziamenti per l'ufficio, un bonus extra del 15% di GTA$ sulle carte Shark e altro. Per tutti i dettagli sui benefici dei membri di GTA+, istruzioni su come ottenerli e altro ancora, vai sul sito ufficiale di GTA+.Bonus evento della settimanaDa oggi fino al 3 agosto, tutti i giocatori di GTA Online potranno sfruttare un numero speciale di bonus, tra cui GTA$ e RP doppi sulle nuove missioni dell’Operazione Paper Trail. In più, completando qualsiasi missione di recupero o di rifornimento (Traffico d'armi, Carichi speciali, Import/export di veicoli) si otterrà un bonus di 150.000 GTA$ consegnati entro 72 ore dal completamento.Completando qualsiasi missione di vendita di Traffico d'armi, del magazzino del night club, degli MC o di carichi speciali, si otterranno gli Auricolari Beat Off bianchi per il proprio personaggio e si potranno sfruttare una serie di sconti speciali:40% di sconto – Agenzia40% di sconto – Miglioramenti e modifiche dell'Agenzia50% di sconto – Schyster Deviant40% di sconto – Ocelot Lynx40% di sconto – Lampadati Furore GT40% di sconto – Declasse Yosemite30% di sconto – Pegassi Zorrusso30% di sconto – Enus Deity30% di sconto – Vapid Dominator ASPContinua a seguirciTorna a controllare il Newswire di Rockstar durante le prossime settimane per altre notizie e aggiornamenti su GTA Online, tra cui l'apertura di due nuovi autosaloni e tanto altro.

