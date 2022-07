Kone XP Air, nuovo mouse gaming con tecnologia Stellar Wireless

ROCCAT, pluripremiato brand di periferiche PC di Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), presenta oggi il mouse da gaming wireless Kone XPAir, dotato di dock per la ricarica rapida. Il Kone XP Air è la versione dotata della tecnologia Stellar Wireless del Kone XP – culmine di oltre 15 anni di ricerca e sviluppo per produrre un mouse che sia al top nell’industria. Il Kone XP cablato dispone di un’ergomia meticolosamente studiata, molteplici tasti, e 29 funzioni assegnabili per renderlo tra i mouse maggiormente personalizzabili presenti sul mercato. Aggiungendo il Dock per la ricarica rapida dotato di illuminazione AIMO, la tecnologia ROCCAT Stellar Wireless, e la connettività Bluetooth, il Kone XP Air risulterà ancora più versatile. Il Kone XP Air sarà disponibile in versione Black o Arctic White, ed è disponibile da oggi per il pre-order a 169,99€ su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati. Il Kone XP Air sarà disponibile a partire dal 22 agosto 2022.





“Il Kone XP Air rappresenta il mix perfetto tra stile, prestazioni e utilità", ha dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. L'accoglienza riservata al Kone XP cablato è stata straordinaria e i fan hanno immediatamente richiesto una versione wireless, quindi siamo entusiasti di comunicare a tutti che la Kone XP Air è in arrivo e sarà disponibile tra meno di un mese".

Come il suo predecessore cablato, il Kone XP Airè il perfetto connubio tra design e tecnologia. Diretto discendente di una lunga serie di iconici mouse da gaming, il Kone XP Air offre una straordinaria illuminazione RGB 3D, oltre al preciso sensore ottico Owl-Eye19K DPI di ROCCAT e agli switch ottici Titan, incredibilmente veloci. L'ergonomia sapientemente curata garantisce il massimo comfort per lunghe sessioni di gioco, mentre i pulsanti multipli e la rotella 4D del Kone XP Air permettono di avere 29 funzioni programmabili grazie alla tecnologia Easy-Shift [+] di ROCCAT. Il guscio traslucido del Kone XP Air non solo offre una visione delle vivaci zone di illuminazione RGB, ma permette anche al mouse wireless di raggiungere un peso di soli 99 g.

Oltre alla nuova illuminazione AIMO RGB, il Kone XP Air vanta la tecnologia Stellar Wireless a 2,4 GHz di ROCCAT, oltre alla connettività Bluetooth che consente di abbinare il mouse a più dispositivi. Il cuore del Kone XP Air è il sensore ottico Owl-Eye19K DPI di ROCCAT, fluido e preciso, che traccia perfettamente ogni movimento a tutte le velocità, per i giocatori che vogliono sempre avere la meglio sulla concorrenza. Inoltre, gli eccezionali piedini in PTFE trattati termicamente garantiscono uno scorrimento fluido su tutte le superfici. All'interno del Kone XP Air i giocatori troveranno alcuni degli switch più veloci disponibili: i Titan Optical Switch di ROCCAT, capaci di offrire offrono una velocità di risposta senza precedenti e una durata incredibile, con un ciclo di vita di oltre 100 milioni di clic.

Kone XP Air è dotato di un elegante dock di ricarica RGB con funzionalità AIMO. Il Kone XP Air fa parte dell'ecosistema AIMO che consente al mouse e al suo dock di ricarica di visualizzare fino a 16,8 milioni di colori e di comunicare con altri prodotti AIMO, come la tastiera meccanica RGB Vulcan TKL, per garantire un'esperienza di illuminazione unica per tutte le configurazioni. Il dock di ricarica rapida di Kone XP Airoffre fino a cinque ore di gioco con soli 10 minuti di carica. A piena carica, Kone XP Air garantisce fino a 100 ore di gioco. Inoltre, per chi è sempre in movimento e dovesse dimenticarsi il dock, il Kone XP Air viene venduto completo di cavo PhantomFlex™ USB-C di ROCCAT.

Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti PC di ROCCAT, visitate ROCCAT.org

