LeBron James, Rick Sanchez e Morty Smith in arrivo su MultiVersus

Warner Bros. Games ha annunciato che tre nuovi personaggi si aggiungeranno al roster in continua evoluzione di MultiVersus: si tratta della stella del basket LeBron James (Space Jam: New Legends) e del duoRick Sanchez e Morty Smith, provenienti dalla celebre serie animataRick e Morty.

Oggi è stato pubblicato un nuovo trailer del gameplay che permette di dare un primo sguardo aLeBron James nel gioco, dove comparirà con le sue fattezze nella tenuta del filmSpace Jam: New Legends. In MultiVersus, LeBron è il compagno di squadra definitivo, in grado di adattarsi a qualunque stile di gioco e di sfoderare insuperabili mosse di pallacanestro, dalle schiacciate aglialley-oop, passando per gli assist, i rimbalzi e molto altro.LeBron diventerà disponibile con l'inizio dell'open beta di MultiVersus, il 26 luglio.

Rick Sanchez, il geniale scienziato, porterà una serie di nuove abilità inMultiVersus, molte delle quali useranno la sua celebre spara-porte e potranno essere combinate in modo strategico con altri trucchetti, come l'evocazione di Mr.Miguardi. Morty Smith, il nipote teenager di Rick e compagno di innumerevoli avventure, avrà una combinazione di abilità basate sui lanci e contrattacchi, tra cui armi con granate e l'abilità di lanciarsi ai nemici. Morty sarà disponibile dall'inizio dellaStagione 1 di MultiVersus, il 9 agosto. Anche Rick farà parte dellaStagione 1 a partire da una data che sarà condivisa successivamente.





Trovi qui iltrailer ufficiale di LeBron James in MultiVersus: https://www.youtube.com/c/ multiversus





L'open beta diMultiVersus sarà disponibile da lunedì 26 luglio per le console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e per PC. L'accesso anticipato allaopen beta è già disponibile per i giocatori che hanno partecipato alla closed alpha di MultiVersus, oltre che per chi riceve un codice tramite idrop su Twitch. I giocatori possono anche ottenere l'accesso anticipato all'open beta acquistando ilPacchetto del Fondatore di MultiVersus, che include diversi livelli di contenuti di gioco, attraverso le edizioni Standard, Deluxe e Premium.

MultiVersus è un nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games, nel quale sfidarsi in match 2 vs. 2 a squadre utilizzando a un cast di personaggi leggendari, tra cuiBatman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC);Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones);Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time);Steven Universe e Garnet (Steven Universe), il gigante di ferro (Il gigante di ferro);LeBron James (Space Jam: New Legends); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty); una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog e molti altri in arrivo.

Per ulteriori informazioni suMultiVersus, visita MultiVersus.com

Altre News per: lebronjamesricksanchezmortysmitharrivo