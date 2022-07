Snapdragon Pro Series incoronerà i campioni alle Live Challenge Finals

ESL Gaming, parte di ESL FACEIT Group, e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato oggi ulteriori dettagli sulle finali dello Snapdragon Mobile Challenge per Brawl Stars e Clash of Clans. Con oltre 500.000 giocatori che hanno partecipato alla Snapdragon Pro Series finora, le finali si preparano a una spettacolare resa dei conti.

Asia-Pacifico : il primo appuntamento è con le Finali di Brawl Stars dell'Asia-Pacifico, che si svolgeranno il 30 luglio. Le quattro migliori squadre della Challenge Season si riuniranno alla Kuala Lumpur Battle Arena di Kuala Lumpur, in Malesia, per giocare davanti a un pubblico dal vivo. Si sfideranno in un girone a doppia eliminazione nel tentativo di diventare la prima squadra in assoluto a conquistare il titolo di Snapdragon Mobile Challenge.

: il primo appuntamento è con le Finali di Brawl Stars dell'Asia-Pacifico, che si svolgeranno il 30 luglio. Le quattro migliori squadre della Challenge Season si riuniranno alla Kuala Lumpur Battle Arena di Kuala Lumpur, in Malesia, per giocare davanti a un pubblico dal vivo. Si sfideranno in un girone a doppia eliminazione nel tentativo di diventare la prima squadra in assoluto a conquistare il titolo di Snapdragon Mobile Challenge. Cross-area : dal 4 al 7 agosto, i fan di Clash of Clans avranno a disposizione un lungo weekend pieno di azione: le migliori squadre di Nord America (NA), Europa, Medio Oriente e Nord Africa (EUR/MENA) e India si incontreranno negli studi di produzione di ESL Gaming a Katowice, in Polonia. Con un montepremi totale di oltre 150.000 dollari e tre titoli in palio, queste squadre si sfideranno davanti ai loro fan. Dopo la conclusione delle finali, le squadre migliori di ogni regione avranno l'opportunità di affrontarsi ancora una volta e di lottare per un Golden Ticket che garantisce un posto nel Campionato Mondiale di Supercell.

: dal 4 al 7 agosto, i fan di Clash of Clans avranno a disposizione un lungo weekend pieno di azione: le migliori squadre di Nord America (NA), Europa, Medio Oriente e Nord Africa (EUR/MENA) e India si incontreranno negli studi di produzione di ESL Gaming a Katowice, in Polonia. Con un montepremi totale di oltre 150.000 dollari e tre titoli in palio, queste squadre si sfideranno davanti ai loro fan. Dopo la conclusione delle finali, le squadre migliori di ogni regione avranno l'opportunità di affrontarsi ancora una volta e di lottare per un Golden Ticket che garantisce un posto nel Campionato Mondiale di Supercell. EUR/MENA : proseguendo l'azione in estate, dal 27 al 28 agosto le quattro migliori squadre di Brawl Stars delle regioni EUR/MENA si sfideranno in quello che sarà uno dei più grandi tornei di Brawl Stars di sempre, entrando in scena dal vivo alla gamescom 2022 di Colonia, in Germania. Si affronteranno in un girone a doppia eliminazione per essere incoronati primi campioni della regione.

: proseguendo l'azione in estate, dal 27 al 28 agosto le quattro migliori squadre di Brawl Stars delle regioni EUR/MENA si sfideranno in quello che sarà uno dei più grandi tornei di Brawl Stars di sempre, entrando in scena dal vivo alla gamescom 2022 di Colonia, in Germania. Si affronteranno in un girone a doppia eliminazione per essere incoronati primi campioni della regione. Nord America : La stagione 1 della Snapdragon Mobile Challenge si concluderà in Nord America il 4-5 settembre, quando le quattro migliori squadre Brawl Stars di quella regione si affronteranno davanti a un pubblico dal vivo al PAX West di Seattle, USA.

È possibile acquistare ora i biglietti per tutti gli eventi delle finali! Per maggiori informazioni sui biglietti e le modalità di acquisto, consultare ilhttps://www. snapdragonproseries.com/coc- superweek/ .

"La nostra ambizione è quella di creare un'"Era of Everyone" con il nostro nuovo fiore all'occhiello dell'esports mobile, la "Snapdragon Pro Series", e non potremmo essere più entusiasti di quanto abbiamo ottenuto finora con questa prima Stagione", ha dichiarato Kevin Rosenblatt, General Manager, Mobile di ESL Gaming. "Finora abbiamo avuto oltre mezzo milione di giocatori nel programma e ne aspettiamo molti altri nella seconda metà di quest'anno, alzando l'asticella delle competizioni di esports per dispositivi mobile". Con quattro epiche finali live in arrivo, l'esports mobile è sul punto di raggiungere vette senza precedenti."

"È stato incredibile assistere allo svolgimento della Stagione 1 della Snapdragon Pro Series e raggiungere il nostro obiettivo collettivo di creare una competizione globale che riunisca i giocatori mobile di diversi generi in tutto il mondo", ha dichiarato Dave Durnil, Senior Director, Engineering and Head of Mobile Gaming, Qualcomm Technologies, Inc. "In qualità di leader nelle tecnologie di gioco mobile, non vediamo l'ora di collaborare con questi giocatori e team di esports per continuare a spingere i confini tecnologici del gioco per molte stagioni a venire".

Per ulteriori informazioni, visitare about.eslgaming.com

Altre News per: snapdragonseriesincoroneràcampioniallelivechallenge