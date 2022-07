LEVEL INFINITE tra i protagonisti della GAMESCOM 2022

Level Infinite, brand gaming dedicato alla creazione di videogiochi di alta qualità per ogni piattaforma, annuncia oggi l’entusiasmante line-up di titoli in arrive alla Gamescom 2022. Tra le principali opportunità, hands-on di Tower of Fantasy, Metal: Hellsinger di Funcom, Warhammer 40,000: Darktide diFatshark, V Rising diStunlock Studios e GTFO di10Chambers Collective.

Situato nella Hall 7, il booth di Level Infinite permetterà di vivere attività esperienziali dedicate a PUBG Mobile e Vampire: The Masquerade – Bloodhunt di Sharkmob, oltre a uno show a 360° con demo live e tanto altro.

Inoltre, i fan potranno aspettarsi nuovi trailer e annunci da parte di Level Infinite e dei partner associati durante la Opening Night Live ceremony, condotta da Geoff Keighley il 23 agosto, in diretta da Colonia.

“Come Level Infinite siamo molto felici di incontrare i nostri giocatori di persona per la prima volta in assoluto durante la Gamescom di quest'anno a Colonia. La Gamescom è una piattaforma ideale per noi e per i nostri partner che ci permette di mostrare l'incredibile lavoro dei nostri team internazionali non solo ai media e ai membri del settore, ma anche direttamente al nostro pubblico", ha dichiarato David Tyler, head of publishing for western Europe di Level Infinite.

Maggiori dettagli sulle attività previste verranno condivisi presto. Di seguito invece, maggiori informazioni sui principali titoli presenti a Gamescom.

Warhammer 40.000: Darktide, sviluppato e pubblicato da Fatshark, è un intenso gioco d'azione cooperativo per 4 giocatori ambientato nella città alveare di Tertium. Seguito del franchise del fortunato Vermintide, best seller e pluripremiato titolo di Fatshark, l'attesissimo gioco permette ai giocatori di combattere insieme agli amici contro orde di nemici in questa nuova esperienza di Warhammer 40.000. Da quando Warhammer 40.000: Darktideè stato annunciato, è entrato stabilmente nella Top 10 di Steam dei giochi più desiderati. Disponibile dal 13 settembre su PC e Xbox Series X|S. Per maggiori informazioni: https://www.playdarktide.com/ .

Metal Hellsinger è uno sparatutto ritmico in salsa heavy metal pubblicato da Funcom e sviluppato da The Outsiders. Combatterete attraverso l'inferno sulle note di alcuni dei più grandi nomi del metal, come Serj Tankian (System of A Down), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God) e tanti altri. La demo del titolo è ora disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, su Steam. La versione completa di Metal Hellsingerarriverà il 15 settembre. Per maggiori informazioni: https://www.metalhellsinger. com/

Tower of Fantasy è un gioco di ruolo action (RPG) multipiattaforma e open world ambientato in un mondo fantascientifico ispirato agli Anime. Sviluppato da Hotta Studio e pubblicato da Level Infinite, il gioco presenta un open world coinvolgente, avventure cooperative e in solitaria, sviluppo libero del personaggio, scenari unici e combattimenti epici che permettono ai giocatori di cambiare al volo armi e stili di gioco per trovare il proprio stile di combattimento personale. Per saperne di più, e per accedere alla pre-registrazione di Tower of Fantasy: https://www.toweroffantasy- global.com/en/home.html

V Rising è un gioco di sopravvivenza open-world sui vampiri sviluppato da Stunlock Studios. Il gioco proietta i giocatori in un mondo pieno di pericoli mentre assumono il ruolo di un vampiro indebolito, a caccia di sangue negli insediamenti vicini per placare la sua sete di sangue e recuperare le forze. Costruendo e personalizzando i propri castelli, facendo squadra con gli amici e convertendo gli umani in servitori, i giocatori potranno espandere il proprio impero e ascendere alla gloria attraverso sfide PvP e PvE. Attualmente in accesso anticipato su PC, V Rising ha già accumulato oltre due milioni di download con una base di giocatori molto attiva. La Gamescom è il luogo ideale per i giocatori assetati di sangue e i figli della notte di sperimentare questo gioco unico. Per saperne di più: playvrising.com.

GTFO, sviluppato e pubblicato da 10Chambers, è un terrificante sparatutto multigiocatore cooperativo hardcore in cui un buon lavoro di squadra può fare la differenza tra la vita e la morte. Il gioco utilizza un concetto chiamato Rundown, ovvero aggiornamenti regolari del gioco che aggiungono nuove spedizioni a tempo limitato (mappe, scenari, nemici, ecc.) che sostituiscono completamente il Rundown precedente. La sopravvivenza di una squadra di quattro giocatori, composta da prigionieri detenuti contro la loro volontà da una misteriosa entità chiamata The Warden, dipende dalla capacità della squadra di comunicare, coordinarsi e gestire le munizioni. Per il Warden, sono tutti sacrificabili. Per saperne di più: GTFO The Game

