Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection in uscita il 30 agosto

La più completa collezione dedicata ai titoli TMNT di KONAMI sarà presto disponibile su Switch, XBOX, PlayStation e Steam!



Konami annuncia oggi la data di uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, disponibile dal 30 agosto per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam® e Nintendo Switc. In collaborazione con Nickelodeon, tredici giochi classici dall'intero archivio retrogaming KONAMI – 8 bit, 16 bit e arcade Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) e le loro versioni giapponesi – porteranno Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo su console e PC al prezzo consigliato di €39.99. La versione fisica è già disponibile in pre-order online e presso rivenditori autorizzati.

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Questa incredibile collezione, composta da tredici classici originali, offre una nuova occasione per contrastare i piani di Shredder, fronteggiare il Clan del Piede e lottare contro Bebop e Rocksteady, oltre a fornire un nuovo punto di vista su titoli che hanno stabilito alcuni degli attuali standard dei beat 'em up d'azione. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection include:KONAMI ha collaborato con gli sviluppatori di Digital Eclipse per adattare sapientemente questi classici ai sistemi di gioco moderni, con l’aggiunta di aggiornamenti in grado di migliorare la quality-of-life delle opere, come la possibilità di salvare e tornare sui propri passi in qualsiasi momento, la mappatura dei pulsanti e l’introduzione di un comparto online per alcuni dei giochi presenti.

Teenage Mutant Ninja TurtlesI giochi sono basati sui personaggi e sui temi di The Teenage Mutant Ninja Turtles, serie di cartoni animati e fumetti nata negli anni '80 e tra le cui ambientazioni spiccano una New York City romanzata, le fogne della città, futuristiche basi nemiche e persino viaggi nel tempo! La collezione Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection includerà anche un museo celebrativo realizzato in collaborazione con Nickelodeon che conterrà immagini dal cartone originale, esclusivi documenti storici, schizzi e progetti di game design mai pubblicati prima.

