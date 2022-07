In Francia 20enne uccide 5 familiari : morti tre bambini

La polizia ha ucciso un ventenne nelle zone rurali dellaorientale che haprima di barricarsi in una casa di villaggio. L'uomo era armato di(la spada giapponese) quando le forze speciali della polizia francese, presenti sul posto da martedì sera, sono intervenute nel villaggio di Douvres, ai piedi delle Alpi, 50 km a est di Lione .

L'assalto è stato lanciato in mattinata dopo che i negoziatori hanno cercato senza successo il contatto per tutta la notte. Christian Limousin, sindaco di un villaggio vicino, ha affermato che il sospetto ha ucciso cinque membri della sua stessa famiglia, inclusi tre bambini, prima di essere ucciso dalla polizia che ha fatto irruzione nella proprietà. Un conoscente della famiglia ha indicato che l'autore aveva 22 anni e lavorava per una catena di fast food in una città vicina. Secondo quanto si apprende, le sue vittime sono il padre, la suocera, originaria della Gironda, la sorella di 17 anni, e i figli della compagna di suo padre, la sorellastra di 15 anni e la sorellastra di 5 anni.

Altre News per: francia20enneuccidefamiliarimortibambini