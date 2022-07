eSports WRC World Final: la finale si svolgerà a settembre ad Atene

eSports WRC World Final presentata da AGON by AOC: la finale si svolgerà a settembre ad Atene

NACON, KT Racing Studio, WRC Promoter e EKO Acropolis Rally Greece sono lieti di annunciare l’eSports WRC World Final presentata da AGON by AOC, che si svolgerà in Grecia il 7 e l’8 settembre 2022. I migliori giocatori si sfideranno in WRC 10, il gioco ufficiale del Campionato Mondiale Rally FIA.

Per il secondo anno consecutivo, la finale si svolgerà durante il Rally dell'Acropoli. Gli 8 finalisti si sfideranno nel cuore del complesso olimpico, al termine della regular season, che si concluderà il 15 agosto. Tra questi, Sami-Joe Abi Nakhle (Libano - Campione del Mondo 2020) che ha già vinto 7 round su 11 e sicuramente Lohan "Nexl" Blanc (Francia - Triplo Campione del Mondo 2017, 2019, 2021) che sta cercando di riconfermare il titolo. L'evento ospiterà anche Race Clutch e alcuni piloti della squadra campione del mondo in carica.

Saranno presenti anche i partner AGON by AOC, Playseat, Fanatec e FlexIT per questa settima stagione consecutiva, organizzata da NACON, KT Racing, WRC Promoter e EKO Acropolis Rally Greece.

L'attuale classifica generale è consultabile al seguente link: https://www.wrc.com/en/more/ gaming/standings/driver-2022/



WRC 10 è già disponibile su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC e Nintendo Switch.

WRC Generations sarà disponibile dal 13 ottobre su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e successivamente su Nintendo Switch.

