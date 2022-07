Proposte Trust per creator e non solo

Le soluzioni di Trust per creator e non solo

Trust propone gli accessori indispensabili per lo Smart working e per i creator

Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, propone alcune soluzioni smart per lavorare da casa in modo professionale. In epoca di smart working, ad esempio le ring light sono diventate uno strumento indispensabile, perché hanno doppio utilizzo: oltre all’aspetto professionale, c’è quello ludico. Strumenti come microfoni e webcam permettono invece di creare una postazione a 360 gradi di qualità. Nel mondo lavorativo di oggi ci sono sempre più soggetti che devono produrre contenuti per un pubblico online, per farlo al meglio è possibile tenere sotto occhio il portafoglio e scegliere prodotti validi come la linea Home&Office di Trust.

Maku - Kit di anelli luminosi per i vlog

Utilizzare la ring light permetterà di scattare foto o registrare video contando sempre su un’illuminazione perfetta.

Ideale per i creator, ma fondamentale anche per dipendenti di aziende sempre in video call o ancora per insegnanti di danza ed esperti in cucina, qualunque sia l’interesse principale, un kit di anelli luminosi può rivelarsi davvero utilissimo.

Il kit Maku è alimentato tramite USB, quindi basta collegarlo al caricabatterie del telefono per iniziare le riprese o lo streaming. È possibile usare la batteria powerbank per portare il kit in viaggio. Prezzo: 34,99 euro

Fyru GXT 258W microfono streaming USB 4-in-1

Microfono di design da tavolo per registrare podcast e, perché no, da utilizzare durante ripetizioni online e call di aggiornamento. È strutturato in modo da realizzare registrazioni cristalline e ricche, di qualità quasi pari a uno studio professionale. Prezzo: 139,99 euro

TEZA - Webcam Ultra HD 4K

Avanzata webcam Ultra HD 4K con campo visivo di 74° e due microfoni integrati. Con immagini in 4K UHD per chiamate di lavoro di alta e video di qualità. L’obiettivo farà tutto da sé grazie all’autofocus, mantenendo un’inquadratura chiara e nitida. Il treppiede e l’otturatore per la privacy montabile offrono controllo e stabilità. Inoltre, l’adattatore da USB-A a USB-C in dotazione amplia il potenziale della webcam, rendendola compatibile con la maggior parte dei laptop e dei PC. Prezzo: 139,99 euro

GXT 391 THIAN

Cuffie da gioco wireless leggere in materiale ecosostenibile. Per tutti i gamer e creator impegnati in campagne online. Ideali, inoltre, per chi durante il lavoro fa tante chiamate. Le cuffie con microfono wireless Thian sono pensate per il comfort, con un occhio all’ambiente: design leggero ed ecosostenibile in materiali riciclati e robusti padiglioni auricolari in similpelle con strato superiore in rete. Prezzo: 69,99 euro





Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust.

Altre News per: propostetrustcreatorsolo