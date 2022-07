Incisore Ortur Laser Master 3 : facile e conveniente per tutti

Ortur, marchio leader nel settore dell'incisione laser a diodi, è rimasto un po' indietro ad altri produttori durante la pandemia di Covid-19, che hanno proposto incisori con potenza laser a 10W. Grazie al nuovo Laser Master 3, dotato di un modulo laser dual-core da 10W, Ortur ha recuperato alla grande.

Laser Master 3 : l'incisione laser per tutti



L'incisione laser non è mai stata così facile e conveniente come adesso, poiché può essere eseguita comodamente da casa o dal luogo di lavoro. Il processo di incisione laser in passato era riservato esclusivamente alla produzione su larga scala, ma negli ultimi anni è diventato sempre più comune e si sta affermando sia tra piccole e medie imprese, oltre che tra gli artigiani, hobbisti e altri appassionati.

Ortur è un produttore high-tech focalizzato sullo sviluppo di macchine per incisione laser a diodi e si è sempre impegnato ad espandere le frontiere dell'utilizzo di macchine per incisione laser e ad esplorare più scenari di applicazione.

Con l'Ortur Laser Master 3 possiamo dire che ci è riuscita egregiamente grazie al suo facile utilizzo nonostante le sue dimensioni. Andiamo a scoprire le sue caratteristiche.



Caratteristiche Incisore Laser Ortur Laser Master 3

Le macchine per incisione laser prodotte da Ortur hanno raggiunto un grande grado di popolarità e fama in tutto il mondo grazie alla potenza laser di 5 W di cui disponevano. Tuttavia, a causa del Covid-19, l'azienda ha deciso di interrompere la produzione di nuove macchine.

Oggi, Ortur, grazie al Laser Master 3 può incidere con potenza laser da 10W essendo composto da due macchine con potenza laser da 5W accoppiate tra loro che vanno a formare un unico raggio laser.

Il dispositivo può incidere il metallo e tagliare il legno grazie ai due raggi laser. Ad esempio, l'Ortur Laser Master 3 può tagliare tavole di legno tenero con uno spessore fino a 20 millimetri.

Il Laser Master 3 dispone anche l'Air Assist integrato, due ventole, un indicatore di focale pieghevole, il tutto in un peso di soli 235 grammi. Il laser utilizza la quarta generazione di tecnologia di compressione laser a punti e la seconda generazione di tecnologia a diodi laser combinati.



Ciò consente di incidere legno fino a 12 mm e acrilico fino a 10 mm in modalità One-Pass, ma si può salire rispettivamente fino a 20 mm e 30 mm con più passate.

L'Ortur Laser Master 3 ha anche una maggiore precisione grazie alla struttura meccanica migliorata e un punto focale di 0,05 × 0,1 mm che consente dettagli fino a 0,01 mm

L'incisore viene fornito con un'app dedicata di facile utilizzo che supporta iPhone, Android, iPad e tablet Android. L'App è professionale, ma ha una modalità facile da usare: guida operativa automatica in modalità facile o professionale, supporto per principianti.

Inoltre l'incisore ha il supporto per la stampa di foto da telefoni cellulari ed è anche possibile lanciare progetti da un PC con un cavo USB o una scheda microSD.



Infine, il Laser Master 3 integra 7 funzioni di sicurezza:



Chiusura di sicurezza

Protezione attiva della posizione

Protezione in posizione inclinata

Rilevamento e limitazione del tempo di esposizione

Sistema di controllo della sicurezza di tensione e corrente

Sistema di controllo del computer host

Interruttore di arresto di emergenza

Dove acquistare L' Ortur Laser Master 3 a prezzo scontato

L'Ortur Laser Master 3 costa 709.99€ ma adesso è in offerta al prezzo 614.99€ :

su Ortur.net con codice sconto : OLM3PRESALE

su Madethebest.com con codice sconto : LM3ZB100

su Sinismall.com con codice sconto : NEW

In caso di acquisto, adorerete molto presto questo incisore. Sia la sua costruzione che il suo funzionamento sono abbastanza semplici e non resta che sprigionare la vostra fantasia ed utilizzarlo su molti materiali diversi, tra cui legno, pelle, vetro, piastrelle, pietra, metalli rivestiti, vinile e molto altro.



