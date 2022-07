ZTE Axon 40 Pro sarà lanciato l’11 Luglio

ZTE Axon 40 Pro sarà lanciato sul mercato internazionale l’11 Luglio 2022

ZTE lancia ufficialmente sul mercato globale il suo ultimo smartphone: ZTE Axon 40 Pro dotato di una fotocamera principale UHD da 100 MP che supporta la registrazione video 4K.

ZTE Axon 40 Pro dotato di display curvo AMOLED FHD+ da 6.67 pollici con refresh rate da 144Hz, consente agli utenti di avere ottime performance e esperienze d’uso eccezionali grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 870, alla batteria da 5000 mAh, e alla ricarica rapida da 65W. ZTE Axon 40 Pro è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale ZTE dall’11 Luglio 2022, a partire da €499.

Quadrupla fotocamera dotata di intelligenza artificiale con funzione Snapshot e immagini a colori realistiche

Il nuovo ZTE Axon 40 Pro è dotato di quattro fotocamere posteriori con intelligenza artificiale, che includono una fotocamera principale UHD da 100MP, una ultra-grandangolare da 8MP, una macro da 4cm e un teleobiettivo. Grazie alle quattro fotocamere si potranno scattare foto più nitide e ottenere anche riprese più ampie per qualsiasi tipo di necessità. Inoltre, ZTE Axon 40 Pro dispone di una fotocamera frontale da 16MP che permette di scattare selfie di qualità, migliorando così l’esperienza d’uso dell’utente.

ZTE Axon 40 Pro predisponde la registrazione video 4K che migliora notevolmente la qualità del video e, insieme alle modalità integrate, garantisce una produzione facilmente accessibile a tutti.

L'ultimo telefono di gamma di ZTE supporta la funzione Snapshot che permette agli utenti di catturare immagini in movimento. La modalità Super Night, invece, garantisce ottime foto anche in condizioni di scarsa luminosità. ZTE Axon 40 Pro racchiude molte straordinarie funzionalità che sicuramente renderanno l’esperienza fotografica e di acquisizione video eccezionale per tutti gli utenti.

Ottima esperienza d’uso con performance potenti

Per quanto riguarda le performance, ZTE Axon 40 Pro è dotato di un processore Qualcomm® Snapdragon™ 870, che garantisce un equilibrio perfetto tra performance e consumo energetico. Una frequenza core da 3,2 GHz dona a questo dispositivo di ultima generazione straordinarie capacità di elaborazione per soddisfare le esigenze degli utenti in qualsiasi attività quotidiana. Inoltre, ZTE Axon 40 è provvisto di altoparlanti stereo e di un motore X-axis linear vibration che permette un'esperienza di gioco più coinvolgente. Inoltre, il sistema MyOS aggiornato con molteplici funzioni, consente agli utenti di creare una versione personalizzata del telefono stesso.

Per quanto riguarda la batteria, quella dello ZTE Axon 40 Pro è di 5000mAh e supporta una ricarica rapida da 65W.

Prezzo e disponibilità:

ZTE Axon 40 Pro è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale ZTE a partire dall’11Luglio 2022. Il prezzo della versione da 8GB+128GB partirà da €499 e la versione da 12GB+256GB partirà da €599.

I paesi e le regioni in cui sarà disponibile sono:

Nord America: Canada, Stati Uniti (56 stati su 62 - Samoa americane, Guam, Hawaii, Isole delle Marianne settentrionali, Porto Rico. Le Isole Vergini americane non sono incluse)

Europa: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (50 di 52 province), Svezia

Medio Oriente: Israele, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti

Asia e Oceano Pacifico: Australia, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Macao, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Tailandia, Vietnam

Africa: Sud Africa (8 di 9 province)

