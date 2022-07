Psychonauts 2 : in arrivo l'edizione Motherlobe

iam8bit e Skybound Games, insieme al publisher Xbox Game Studios e allo sviluppatore Double Fine Productions, sono entusiasti di annunciare che la versione standard fisica e la Collector's Edition dell'acclamato platform psichedelico Psychonauts 2 sono ora disponibili per il preordine. Psychonauts 2: The Motherlobe Edition sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox Series X/Xbox One il 27 settembre 2022 , mentre l'esclusiva Collector's Edition di iam8bit arriverà più avanti nel corso dell'anno . I fan possono fin da ora preordinare l'edizione fisica Psychonauts 2: The Motherlobe Edition presso i rivenditori di tutto il mondo, nonché preordinare la Collector's Edition in esclusiva su iam8bit.com.

Un nuovissimo trailer mostra le edizioni fisiche di Psychonauts 2 e la Collector's Edition per PlayStation 4 e Xbox Series X/Xbox One. Il video è visibile QUI

"Sono veramente entusiasta di questa uscita poiché Welcome to My Mind mi è rimasta in testa da quando il gioco è uscito lo scorso anno", ha dichiarato Tim Schafer, fondatore di Double Fine Productions. "Spero che pubblicare questa canzone rendendola disponibile in tutto il mondo (insieme alle immagini inedite e al resto della colonna sonora) la libererà anche dalla mia mente, così potrò pensare ad altre cose".

