Oltre 200 giochi e applicazioni GeForce aggiornati al DLSS

‘The Lord of the Rings: Gollum’, ‘Steelrising’ e tanti altri in arrivo!

Il DLSS di NVIDIA accelera le prestazioni senza compromettere la qualità dell'immagine in oltre200 giochi e applicazioni, e Loopmancer si aggiungerà all'elenco dei titoli supportati nel corso del mese. Inoltre, durante l'evento in streamingNacon Connect di oggi, è stato annunciato che gli attesissimi The Lord of the Rings: Gollum TM e Steelrising aggiungeranno il supporto del DLSS e del ray tracing.

Con 200 giochi e applicazioni disponibili per i giocatori e l'innegabile vantaggio del machine learning per mantenere una qualità dell'immagine senza compromessi, ilDLSS di NVIDIA continua a stabilire lo standard per le tecnologie di super risoluzione.

DLSS e il vantaggio dell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale è uno dei trend più caldi del mondo tecnologico e questo è un vantaggio innegabile per il DLSS. Il DLSS di NVIDIA è l'unica tecnologia di super risoluzione alimentata dall'intelligenza artificiale e questo vantaggio si traduce in un aumento delle prestazioni di gioco fino a 2 volte. È anche l'unica tecnologia di scaling disponibile che sfrutta la potenza di una rete neurale di apprendimento profondo per garantire una qualità dell'immagine paragonabile alla risoluzione nativa. Il ridimensionamento delle immagini senza la potenza delle tecniche di ridimensionamento temporale abilitate dall'intelligenza artificiale introduce artefatti sgradevoli come artefatti da movimento, motivi luccicanti e texture mute e sfocate.

Le tecnologie AI e il ray-tracing stanno rivoluzionando il modo in cui giochiamo e creiamo i contenuti, e in prima linea in questa sorta di rivoluzione vi èNVIDIA RTX, la piattaforma più veloce e avanzata per applicazioni e giochi all'avanguardia.

The Lord of the Rings: Gollum™ viene lanciato a settembre con NVIDIA DLSS e Ray Tracing

The Lord of the Rings: Gollumè un attesissimo gioco di avventura stealth basato sui libri di J.R.R. Tolkien. QuandoThe Lord of the Rings: Gollum™verrà lanciato a settembre, i giocatori di GeForce RTX potranno esplorare le varie ambientazioni del gioco con riflessi e ombre immersive in ray-tracing accelerate da NVIDIA DLSS. GuardateThe Lord of the Rings: Gollum™ in tutto il suo splendore RTX in questonuovo trailer.

Steelrising disponibile dall'8 settembre con NVIDIA DLSS e Ray Tracing

Spiders, lo sviluppatore di Greedfall, lancerà a settembre un nuovo action-RPG chiamato Steelrising.Steelrising vanterà riflessi immersivi in ray-tracing e le sue prestazioni saranno accelerate da NVIDIA DLSS alimentato da AI. Guardate il gameplay diStellrising qui.

Loopmancer viene lanciato il 13 luglio con NVIDIA DLSS e Ray Tracing

Loopmancer di eBrain Studio viene lanciato il 13 luglio con NVIDIA DLSS e riflessi ray-tracing, offrendo ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza possibile in Loopmancer. Infatti, quando il DLSS è abilitato, le prestazioni aumentano di più di 2 volte; quindi, i giocatori GeForce dotati di una GPU GeForce 3070 o superiore possono godersiLoopmancer a oltre 60 fps quando il gioco è al massimo in 4K con il ray-tracing abilitato. GuardateLoopmancer in tutto il suo splendore RTX in questo trailer.

Hell Pie, Lumote: The Mastermote Chronicles e altri ancora sono RTX ON!

Tra gli altri giochi che saranno RTX On a luglio ci sono:

Hell Pie , un gioco indie che aggiungerà il ray tracing e NVIDIA DLSS - verrà lanciato il 21 luglio.

, un gioco indie che aggiungerà il ray tracing e NVIDIA DLSS - verrà lanciato il 21 luglio. Lumote: The Mastermote Chronicles, un gioco indie che ha aggiunto NVIDIA DLAA, una modalità di anti-aliasing basata sull'intelligenza artificiale per gli utenti che dispongono di spazio libero per la GPU e desiderano livelli più elevati di qualità dell'immagine.

DLSS è la tecnologia di NVIDIA, acclamata dalla critica e basata sull'intelligenza artificiale, che aumenta le prestazioni senza compromettere la qualità dell'immagine. NVIDIA DLSSè utilizzato in 200 giochi e applicazioni ed accelera le prestazioni fino a 2 volte

