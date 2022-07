LEGO presenta Il Potente Bowser in LEGO Super Mario

IL GRUPPO LEGO PRESENTA LA PIÙ GRANDE COSTRUZIONE NELL’UNIVERSO DI SUPER MARIO!

Il nuovo set di costruzione dedicato ai fan e alle fan adulti sarà disponibile dal 1° ottobre 2022.

Il Gruppo LEGO, ha annunciato l'ultima novità della linea LEGO Super Mario Adult: il Bowser in mattoncini più grande di sempre, costruito con ben 2.807 pezzi. Il set Il potente Bowser LEGO Super Mario™ è una ricostruzione altamente dettagliata del Re dei Koopa: per far fede alle enormi e potenti caratteristiche del personaggio, il modello è completamente snodato ed è in grado di lanciare una palla di fuoco.

Il set è l'ultimo prodotto nato dall'esclusiva collaborazione tra il Gruppo LEGO e Nintendo, lanciata per la prima volta nel 2020. La linea Adults comprende una serie di modelli in mattoncini a tema Super Mario, ciascuno progettato per evocare la nostalgia dei fan e delle fan LEGO, che ricordano Mario come parte integrante della loro infanzia. Tra gli ultimi prodotti lanciati figurano LEGO Nintendo Entertainment System (NES) e l'iconico LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 con all'interno i livelli del gioco Super Mario 64.

Il potente Bowser LEGO Super Mario, che fa parte appunto della linea "Adults Welcome", è stato a lungo atteso dai fan adulti di LEGO (AFOL), che non vedono l’ora mettersi alla prova con un set così ricco di dettagli e riportare alla mente i ricordi del passato.

Il potente Bowser LEGO Super Mario presenta elementi LEGO innovativi, utilizzati per ricreare l'aspetto degli spuntoni di Bowser. Oltre ad avere un lanciatore di palle di fuoco e un pulsante per controllare i movimenti della testa e del collo, anche la bocca, le braccia, le gambe e la coda sono mobili, in modo che gli appassionati possano replicare la temibile indole del Re dei Koopa, che conoscono bene e amano incondizionatamente.

Il potente Bowser LEGO® Super Mario™ proprio per essere fedele al vero stile LEGO® Super Mario™, ha anche un elemento interattivo. Chi possiede uno dei LEGO® Super Mario™ Starter Pack, può divertirsi a far sfidare Bowser™ con LEGO® Super Mario™, LEGO® Luigi™ o LEGO® Peach™ dando vita ad un’esperienza di un gioco coinvolgente e potenziata digitalmente. Ma attenzione: Bowser™ è armato di una palla di fuoco e non ha paura di reagire!

"Bowser™ è il boss per eccellenza e siamo lieti di annunciare l'introduzione di questa versione oversize nella linea LEGO® Super Mario™ per adulti, per aggiungere un pizzico di sfida in più. Quando due anni fa abbiamo lanciato questa fortunata linea, è iniziato un viaggio che ci ha portato ad ampliare man mano i personaggi più iconici e riconoscibili dell'universo LEGO® Super Mario™.” Ha dichiarato Carl Merriam, Senior Designer di LEGO® Super Mario™.

E prosegue: "L'aggiunta di LEGO® Super Mario™ Il Potente Bowser™ è davvero un tuffo nel passato per molti fan adulti di LEGO. Sarà anche il grande capo, ma continua a suscitare una calda sensazione di nostalgia nel cuore degli appassionati di Super Mario di tutto il mondo. Così come sconfiggere Bowser è sempre stata la sfida finale nei giochi di Super Mario, qui sfidiamo i fan a costruire il Re dei Koopa con quasi 3.000 pezzi. Sappiamo che sono all'altezza del compito e che non vedranno l'ora di mettere le mani su questa grande novità".

Tutti gli Starter Pack, i Pack di Espansione e i Character Pack dell'universo LEGO® Super Mario™ offrono infinite possibilità di espandere, ricostruire, personalizzare e creare le proprie sfide, ricche di azione e di divertimento creativo, in un'esperienza altamente interattiva.

LEGO® Super Mario™ Il Potente Bowser™ include istruzioni dettagliate per guidare la costruzione del modello.

Il set sarà in vendita dal 1° ottobre 2022 presso i LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 269.99 €.

