ANNUNCIATO THE DIVISION RESURGENCE MOBILE

UBISOFT ANNUNCIA

TOM CLANCY’S THE DIVISION RESURGENCE

Ora potrai iscriverti per avere una possibilità di partecipare al nuovo test del primo gioco mobile del franchise

Ubisoft annuncia Tom Clancy’s The Division Resurgence, un nuovo sparatutto GdR free-to-play in terza persona per mobile del franchise Tom Clancy’s The Division. Tom Clancy’s The Division Resurgence è un’opera canonica, con una nuova linea narrativa, diverse classi e fazioni nemiche tutte da sconfiggere, Il gioco sarà disponibile per dispositivi iOS e Android su App Store e Google Play™. Ora potrai anche iscriverti per una possibilità di partecipare all’imminente test di gioco su thedivisionresurgence.com.

Tom Clancy’s The Division Resurgence porta la famosa esperienza di Tom Clancy’s The Division su dispositivi mobili. Vedrai una nuova e indipendente linea narrativa ambientata in un enorme open world nel quale sarai libero di girare in un incredibile ambiente urbano con grafiche dettagliate e straordinarie. Potrai giocare da solo o in co-op con molte attività PvE, dalle missioni alle attività del mondo. Questo nuovo capitolo si basa su tutte le modalità di gioco originali e offre nuovi equipaggiamenti e armi da provare.

Tom Clancy’s The Division Resurgence si svolge in una New York post-crisi contemporanea e offre una prospettiva unica su elementi chiave di Tom Clancy’s The Division e Tom Clancy’s The Division 2. Il caos continua a imperversare a New York e come parte della prima ondata di agenti della Strategic Homeland Division, dovrai proteggere i civili dalle fazioni ostili e aiutarli a costruire un futuro migliore. Scoprirai nuovi personaggi con profonde storie personali e potenti nemici con abilità sfidanti.

Pottrai personalizzare i tuoi personaggi collezionando e aggiornando le tue attrezzature per fronteggiare qualsiasi minaccia tu possa incontrare. Salendo di livello e migliorando le tue abilità, potrai sbloccare nuove specializzazioni con armi uniche e caratteristiche e gadget che potrai scambiare in qualsiasi momento. Questo nuovo elemento strategico ti permetterà di testare nuove abilità e trovare la miglior sinergia di cooperazione con agenti della Divisione, tutto in punta di dita.

Tom Clancy's The Division Resurgence è stato sviluppato e ottimizzato per piattaforme mobile, con controlli e interfaccia utente creati su misura per assicurare la più fluida esperienza di gioco su dispositivi portatili sia per i veterani che per i nuovi arrivati al franchise.





Per maggiori informazioni su Tom Clancy’s The Division Resurgence, visita https://news.ubisoft.com/it-it/.

