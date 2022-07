Finalmente, God of War Ragnarök verrà lanciato l'11.09.2022. Sony l'ha annunciata con un nuovo trailer di gameplay.





Unisciti a Kratos e Atreus in un viaggio mitico per le risposte prima della battaglia profetizzata che porrà fine al mondo. Per tutto il tempo, gli occhi di Asgard osservano ogni loro mossa...

