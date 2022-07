Presentato ‘Xiaomi Planet’, il mondo virtuale dedicato alla formazione

Xiaomi presenta ‘Xiaomi Planet’, il mondo virtuale

dedicato alla formazione degli addetti ai canali di vendita



Il Learning Center, composto da aule dove si svolgono i programmi di formazione virtuale, dalla biblioteca che raccoglie i materiali formativi e dall'auditorium dove gli utenti possono controllare il calendario e assistere alle sessioni di formazione in streaming;

Il Bar, l'area social vera e propria della piattaforma, dove gli utenti possono interagire scrivendo post, commentandoli o mettendo like;

L’Arena, uno spazio dove gli utenti possono sfidare gli altri caricando un progetto o una best practice che verrà poi votata dagli altri utenti, premiando il vincitore in base al numero di voti ricevuti;

L’edificio del Marketplace, suddiviso in negozi, in ognuno dei quali è possibile acquistare diverse categorie di beni, come automobili, fiori o piante, piscine, ecc. Ogni articolo può essere acquistato da qualsiasi utente utilizzando le monete che si possono guadagnare attraverso le varie azioni compiute sulla piattaforma, come in un videogioco;

Il campo da basket dedicato ai programmi di microlearning attraverso i quiz, un business hub e una news tower, per tenersi aggiornati sulle ultime novità.

La nuova piattaforma digitale collega utenti di nove Paesi, stimolando la condivisione di idee e informazioni in uno spazio completamente smart.Xiaomi, azienda di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), annuncia la nascita di ‘Xiaomi Planet’, una nuova piattaforma che, nel segno della gamification, renderà la formazione del personale aziendale addetto alle vendite sempre più interattiva, condivisa e coinvolgente.‘Xiaomi Planet’ si costituisce come un vero e proprio mondo virtuale interno all’azienda, pensato per favorire la condivisione di informazioni, percorsi formativi e di aggiornamento.All'interno di questo spazio ‘abitabile’, gli utenti possono costruire e personalizzare la propria casa, esplorare diversi spazi della città e, grazie ad un aeroporto virtuale, scegliere di ‘visitare’ i Paesi dell'Europa Occidentale (Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo) dove la piattaforma è attiva e dove i colleghi vivono e lavorano: ogni spazio urbano è infatti dotato di aree distintive che rendono le capitali europee immediatamente riconoscibili.Tra gli edifici che compongono il mondo ‘Xiaomi Planet’ possiamo annoverare:Ciascun centro della città, la ‘downtown’, contiene uno dei luoghi di formazione più importanti: l’edificio Google Training Partner di Xiaomi dal 2021, Google mette a disposizione in quest’area percorsi di formazione sviluppati in sinergia con l'azienda e volti all’ottenimento delle certificazioni B2B ‘Android Enterprise Certified Associate’ e B2C ‘Android Mobile Certification’.



“Xiaomi Planet rappresenta un modo completamente nuovo di apprendere, un nuovo approccio capace di stare al passo con i tempi e di rispondere alle nuove esigenze formative dei dipendenti del canale di vendita integrando soft e sales skill” - afferma Flavio Cavalli, Head of WEU Retail Training. “Il nostro obiettivo è quello di proporre percorsi formativi basati sull'esperienza dell'utente e sulle sue esigenze come punto di partenza. È proprio attraverso la user experience e il lifestyle di Xiaomi che promuoviamo un mondo in cui gli smartphone sono al centro e capaci di controllare e interagire con l'intero ecosistema di prodotti”.



Il progetto 'Xiaomi Planet', evoluzione dell'app Mi Academy attiva dall'ottobre 2020, fa parte di una strategia di rinnovamento dei programmi di formazione di Xiaomi. Con questa missione, l'azienda punta a distinguersi sul mercato con iniziative nuove e disruptive, proponendo un nuovo modo di approcciare il training, che diventa sempre più interattivo e soprattutto 100% customizzato.

La piattaforma è disponibile sia da desktop che da mobile.



Per maggiori informazioni visitare https://www.mi.com/global/discover/newsroom



Altre News per: presentato‘xiaomiplanet’mondovirtualededicatoalla