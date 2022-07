Lavorazioni di rettifica sui metalli

La precisione nei lavori di rettifica tangenziale

La produzione di parti meccaniche è un campo più ampio di quanto sembri. È possibile utilizzare diversi processi per ottenere una lavorazione precisa che si tradurrà in parti durevoli ed efficienti. Uno di questi processi di lavorazione è la rettifica tangenziale. Poco nota al grande pubblico, merita di essere esemplificata per spiegare come funziona e quali suoi obiettivi.

La precisione è uno degli aspetti più importanti della produzione. L'alta precisione crea alta qualità, alte prestazioni, intercambiabilità, affidabilità e valore aggiunto per i prodotti industriali.



Negli ultimi decenni sono stati compiuti notevoli progressi nell'area delle tecnologie di produzione ad alta precisione, in cui l'accuratezza della forma si avvicina al livello nanometrico e la rugosità superficiale al livello atomico.

Queste tecnologie di produzione di altissima precisione consentono lo sviluppo di elementi ottici ad alte prestazioni, substrati semiconduttori, parti biomediche e così via, migliorando così la precisione delle lavorazioni.

In questo articolo, cercheremo di spiegare brevemente questioni chiave nella produzione di estrema precisione che dovrebbero essere prese in considerazione nel campo dell'industria meccanica sia autonomamente sia rivolgendosi a esperti delle lavorazioni di rettifica tangenziale dei metalli conto terzi.



Che cos'è un processo di rettifica

Un processo di rettifica è un processo di rimozione di piccoli frammenti di materiale da una parte meccanica. Viene eseguita utilizzando una macchina utensile appositamente progettata per questo scopo: la rettificatrice.

Essa è costituita da una mola abrasiva che ruota ad alta velocità e permette di dare una nuova forma al pezzo. Il processo di macinazione rimane l'unico modo per ottenere una precisione dell'ordine di pochi micron.



Il più delle volte, la molatura viene utilizzata per preparare superfici che saranno esposte a un certo attrito. Può essere utilizzata anche per conferire un profilo particolare ad un pezzo, utilizzando una mola preventivamente predisposta a tale scopo.

I diversi tipi di macinazione

Esistono diversi tipi di rettifica. A seconda della parte da rettificare, verrà utilizzata l'una o l'altra delle due tecniche. Tuttavia, in entrambi i casi, poiché il calore può essere generato dall'attrito tra il pezzo e la ruota, non è raro dover utilizzare un refrigerante sulle parti da rettificare.

Rettifica di superficie

La rettifica superficiale consente di generare superfici perfettamente lisce e di ottenere una finitura molto precisa. Può essere utilizzata anche per affilare lame di forma circolare. Per eseguire questo tipo di rettifica, il pezzo è tenuto saldamente in posizione da un elettromagnete. Ripetutamente, il pezzo verrà rettificato su un piano orizzontale. Ad ogni passaggio della rettificatrice viene rimosso uno strato di materiale. Il processo viene ripetuto fino ad ottenere il risultato desiderato.

Rettifica cilindrica

Questo tipo di rettifica, come suggerisce il nome, permette di rettificare parti meccaniche cilindriche. Questo tipo di operazione viene generalmente eseguita su una macchina con slitte idrostatiche.



I cilindri da rettificare vengono così posti tra due centri, sullo stesso asse della mola, in modo che la rotazione ad alta velocità di quest'ultima possa permettere di ottenere la finitura desiderata. La mola può anche essere regolata su diverse angolazioni, il che consente di eseguire diversi tipi di tagli, consentendo di lavorare su parti diverse dai cilindri "tradizionali".

I vantaggi della rettifica delle parti meccaniche

Per il grado di precisione che raggiunge, la rettifica è un passaggio molto importante nella produzione di parti, come gli ingranaggi.



Presenta molti vantaggi, come quello di offrire la possibilità di aggredire i materiali più duri, rendendo possibile la produzione di parti estremamente resistenti. Consente, inoltre, di completare una lavorazione di precisione ottenendo una finitura perfetta, favorendo un funzionamento ottimale delle parti meccaniche prodotte.

In breve, la rettifica è un processo di lavorazione per abrasione che può assumere forme diverse, piane e cilindriche, ma che in tutti i casi offre un livello di precisione dell'ordine di pochi micron.



