SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris - Nintendo Switch Announcement

Annunciato nel weekend durante l’Anime Expo,SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS farà il suo debutto su Nintendo Switch.

Seguendo gli eventi della serie anime SWORD ART ONLINE Alicization, il gioco vede Kirito in un mondo virtuale misterioso, ma al tempo stesso familiare, in cui le A.I. sono così avanzate da poter essere scambiate per esseri umani.

Nei panni di Kirito, i giocatori rivivranno le emozionanti scene della serie attraverso intensi combattimenti. I personaggi preferiti dai fan incroceranno i passi dei giocatori, inclusi Eugeo, Alice, Administrator e tanti altri. Un ampio mondo attende Kirito e i suoi amici in questo fedele adattamento di SWORD ART ONLINE Alicization.

