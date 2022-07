Sparatoria Copenaghen : 3 morti e feriti

Tre morti e diversi feriti, di cui tre gravemente, il bilancio della. Lo ha annunciato la polizia danese. Il 22enne arrestato dopo l'incidente è noto alle forze dell'ordine "ma solo marginalmente", ha detto l'ispettore capo Soren Thomassen in una conferenza stampa.

L'aggressore è stato arrestato dopo che la polizia è arrivata nei pressi del grande centro commerciale Fields, situato tra il centro cittadino e l'aeroporto della capitale danese. La sparatoria è avvenuta domenica in diverse aree all'interno di Field's, un centro commerciale della capitale danese. I filmati dei social media hanno mostrato persone che correvano per il centro commerciale e agenti delle forze dell'ordine armate sul posto.

In una conferenza stampa questa mattina, il capo della polizia di Copenaghen Soren Thomassen ha affermato che tra le vittime c'erano "un uomo sulla quarantina e due giovani". Un giovane danese è stato arrestato ed è attualmente l'unico sospettato. Un portavoce del Rigshospitalet, il più grande ospedale della Danimarca, ha affermato che la struttura medica ha accolto diverse vittime e chiamato personale aggiuntivo per far fronte all'emergenza. È stata inoltre aperta una linea telefonica per le vittime e la polizia ha affermato di aver allestito un luogo in cui i testimoni oculari possono ottenere supporto e riferire le loro esperienze alle forze dell'ordine.

Altre News per: sparatoriacopenaghenmortiferiti