Independence Day 2022 in GTA Online

Questa settimana Los Santos e Blaine County sono in festa, approfitta dei bonus e dei grandi sconti sugli articoli patriottici.GTA$ tripli nelle gare terrestriQuesta settimana, assalta e sorpassa i tuoi avversari nelle gare terrestri per ottenere GTA$ tripli. Per rendere il tutto ancora più appetitoso, chi completerà tutte le gare terrestri speciali dell'Independence Day, Lande selvagge, Fango, sudore e marce, Il mostro della palude e Tour del lago riceverà un bonus da 200.000 GTA$ (entro 72 ore dal completamento). Puoi avviare queste gare entrando nell'icona della Serie in evidenza sulla mappa o utilizzando l’app Avvio rapido disponibile sul tuo iFruit.Bonus e ricompense nelle Lotte tra businessIl capitalismo è competitivo per definizione e le Lotte tra business sono uno dei modi migliori per scoprire chi è più agguerrito. Tienile d’occhio per tutta la settimana: ti basterà partecipare alle Lotte tra Business in qualsiasi momento fino al 6 luglio per ottenere GTA$ e RP tripli.Inoltre, le casse recuperate potrebbero contenere il Cappello birra Pisswasser, il Cappello birra Benedict, il Cappello birra Patriot, il Cappello birra Supa Wet o la Maglietta Statua della Spensieratezza: se vuoi sembrare un patriota attento alla salute e pronto a ingurgitare litri di alcolici direttamente da un comodo copricapo, questa è la tua settimana.GTA$ e RP doppi nelle missioni ricevute da LesterLa reputazione di Lester lo precede: è uno dei criminali più di successo di Southern San Andreas, e l'FIB e le altre forze dell’ordine sono il suo nemico numero uno. Aiutalo a cavarsi dagli impicci nelle missioni ricevute da Lester per ottenere ricompense doppie per tutta la settimana.GTA$ e RP tripli in Running Back (Remix)Questa settimana torneranno alcune modalità con il caos nel DNA: Salti di rigore di gruppo, Salti di rigore, Passo dopo passo e Running Back (Remix). Non dimenticarti di provarle finché sono disponibili!Tutti amano gli outsider... A proposito di sfide inedite, in Running Back (Remix) una microscopica Panto deve raggiungere la meta per sopravvivere. Due squadre di Tezeract si affronteranno per proteggere o distruggere la piccola vettura nella sua missione, e tutti i partecipanti riceveranno GTA$ e RP tripli come ricompensa per aver rischiato la pelle.Prova la Pegassi Ignus, la Pegassi Tempesta e la Pegassi ZentornoVuoi guidare qualcosa di esotico e lussuoso? Questa settimana l’area di prova dell'Autoraduno di LS è invasa dalle Pegassi, quindi facci un salto e scopri come se la cavano la Ignus, la Tempesta e la Zentorno senza alcun costo. Questa settimana tutti e tre i veicoli sono in offerta (ne parleremo più avanti).SCONTIPuoi sfoggiare il tuo amore per la bandiera a stelle e strisce in molti modi: la patriottica Western Sovereign e lo Zaino USA sono disponibili gratuitamente per tutta la settimana.Festeggia approfittando del 50% di sconto su strumenti di distruzione, personalizzazioni, capi d'abbigliamento e altro ancora a tema Independence Day, che torneranno disponibili in GTA Online per un periodo limitato, tra cui:Vapid LiberatorClacsonMoschettoCannone pirotecnicoFuochi d’artificioFumo per gommePitture facciali e abbigliamentoLivree per Centro Operativo MobileLivree per armi Mk IIAcconciatureMaschereGTA +I vantaggi del mese per gli abbonati a GTA+:Attico principale al Casinò e Resort DiamondOcelot Locust (sportiva)Abbigliamento e accessori gratisGTA$ doppi nelle Prove a tempo standard e ricompense quadruple in Fuga di datiBonus aggiuntivi per gli abbonatiVai sul sito di GTA+ per scoprire tutti i vantaggi dell’abbonamento a GTA+ disponibili fino al 18 luglio. Per saperne di più su come sfruttare al massimo l’abbonamento a GTA+, dai un’occhiata alla Guida a GTA+.Vantaggi di Prime GamingI giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 125.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.Tutti i bonus in GTA$ saranno depositati presso il tuo conto alla Maze Bank entro 72 ore dall’accesso. Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

