ROGUEBOOK: DISPONIBILE SU STADIA

Presto l'avventura non avrà più confini: il deckbuilder roguelike Roguebook sarà disponibile per Stadia Store e Stadia Pro il 1° luglio 2022. Potrai affrontare le trappole del libro maledetto su telefono, tablet e computer!

Sviluppato da Abrakam Entertainment e co-progettato da Richard Garfield, il creatore di Magic: The GatheringTTM, Roguebook è un deckbuilder roguelike ambientato nel magico mondo di Faeria. Nel gioco puoi costruire una squadra con 2 eroi tra i 5 disponibili e affrontare, attraverso tattiche battaglie a turni, le leggende del Roguebook, un libro maledetto la cui esistenza minaccia tutti gli esseri viventi.

Migliora il tuo mazzo di carte: puoi potenziare gli effetti delle carte inserendo delle gemme. Puoi anche trasmutare le tue carte per ottenere nuovi effetti inediti!

Raccogli più carte possibili: a differenza di altri giochi dello stesso stile in cui finire il mazzo è una delle strategie più comuni, Roguebook incoraggia i giocatori a costruire un mazzo con un gran numero di carte per sbloccare nuove abilità per i propri eroi. Queste possono essere fondamentali per il successo della tua missione!

Esplora il mondo a modo tuo: i capitoli del Roguebook possono essere esplorati in modo non lineare. Svela aree della mappa con l'ingegnoso sistema del calamaio ed esplora la mappa al massimo per trovare tesori!

Ogni missione conta: essendo un roguelike, ogni sconfitta fa ricominciare il gioco dall'inizio. Ma ogni missione ti renderà anche più potente grazie alle nuove carte, abilità e potenziamenti permanenti sbloccati!

Roguebook è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Stadia.

