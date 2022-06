Tower of Fantasy: le pre-registrazioni aprono oggi

Il Lancio Globale è atteso per il Q3 del 2022





Level Infinite e Hotta Studio sono lieti di annunciare che l'imminente gioco di ruolo open world Tower of Fantasy - la cui uscita globale è prevista per il terzo trimestre del 2022 per PC e piattaforme mobili e che supporta otto lingue (inglese, giapponese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, tailandese e indonesiano) - è ora aperto alle pre-registrazioni. I fan possono visitare il sito per pre-registrarsi al lancio globale di Tower of Fantasy, e potenzialmente assicurarsialcuni oggetti a tempo limitato. Inoltre, i giocatori interessati possono aggiungere il titolo alla lista dei desideri di Steam o Epic Store.





Per celebrare il lancio, Tower of Fantasysbloccherà diversi livelli di ricompense in base al numero di utenti pre-registrati. Più persone si pre-registrano al gioco, più preziosi saranno gli oggetti rilasciati al lancio.

Di seguito le ricompense per la pre-registrazione:

500.000 giocatori: Astra Frame x1, Black Nucleus X2, Wholegrain Bread X10, Oro x2888.

1 milione di giocatori: Limited Title x1, Black Nucleus X3, Fried Chicken X10, Weapon Battery III X4.

1,5 milioni di giocatori: Gold Nucleus X3, Avatar:Zeke x1,Sizzling Meat X10, Oro x3888

2 milioni di giocatori: Jetpack Paint: Orion x1, Gold Nucleus X3, Crispy Grilled Fish x10, Weapon battery III X4

2,5 milioni di giocatori: Outfit: Star Sand X1,Gold Nucleus X4, Nut Tea X10, Oro x6888.

Tower of Fantasy è un gioco di ruolo condiviso open world sviluppato da Hotta Studio e pubblicato da Level Infinite, con un vibrante stile artistico ispirato agli Anime e un’esaltante ambientazione fantascientifica. Ambientato centinaia di anni nel futuro sul lontano pianeta di Aida, nel terzo trimestre del 2022 i giocatori di tutto il mondo potranno finalmente godersi il meglio del titolo.

Principali caratteristiche:

L'approfondito sistema di creazione dei personaggi di Tower of Fantasy permette ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio principale in modo che assomigli a sé stesso o a qualcuno di completamente diverso. L'unico limite è l'immaginazione!

Tower of Fantasy permette di esplorare il vasto mondo di Aida, combattere attraverso le rovine e superare i boss del mondo, il tutto con un gruppo di amici o in solitaria. I giocatori possono creare o unirsi a gruppi attraverso il canale mondiale.

Battaglie con i boss in multiplayer - I giocatori possono affrontare i difficili boss del mondo di gioco collegandosi con i loro compagni di viaggio per combattere insieme.

Esplorazione di un vasto mondo aperto a tema fantascientifico per scoprire le storie uniche dei personaggi e trovare armi e stili di gioco diversi.

Affrontare epiche battaglie attraverso combattimenti diversi ed emozionanti mentre si esplora e si interagisce con un mondo dinamico nel corso del viaggio.









Per saperne di più su Tower of Fantasy e ottenere ricompense in-game, visitate il sito ufficiale

