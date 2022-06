Perché chiedere un consulto ad un dottore online

Alcune visite mediche devono essere svolte in presenza perché c’è bisogno di controllare i sintomi del paziente anche tramite palpazione, ma altre volte può essere utile chiedere un videoconsulto. Tanti medici sono approdati nel mondo online per aiutare i pazienti a distanza, quando questi non si possono muovere per determinati motivi. Tramite un videoconsulto si possono analizzare i sintomi, arrivare alla causa del dolore per poi effettuare degli esami strumentali precisi. Ovviamente se si tratta di una situazione urgente e pericolosa bisogna recarsi immediatamente in pronto soccorso, ma se invece è un consulto informativo e preventivo si può contattare un dottore online su Doctorium per un videoconsulto.

I vantaggi di un videoconsulto medico

Chiedere aiuto ad un medico online con un videoconsulto è ben diverso dal cercare i propri sintomi su Google. Affidarsi ad un motore di ricerca non è la soluzione, si possono trovare consigli fuorvianti e non professionali quindi è il caso di lasciar stare. Ma dal web si possono ottenere consigli professionali se ci si affida a medici competenti, ovviamente non potranno operare fisicamente ma potranno darci dei consigli su come affrontare una patologia o una determinata situazione, nel caso in cui possa essere esclusa l’esigenza di una visita con contatto tra paziente e medico.

I vantaggi di un videoconsulto sono molti, ad esempio:

non bisogna muoversi da casa e fare lunghe code;

si tratta di un consulto immediato, non bisogna attendere di fissare un appuntamento;

è molto semplice perché basta accedere in un sito specializzato e scegliere il medico più idoneo in base ai nostri sintomi.

In queste piattaforme si può trovare il curriculum di ogni medico e vengono elencate le consulenze che offre, è davvero impossibile sbagliare. Se non ci si trova bene con lo specialista, per il secondo consulto si può sempre sceglierne un altro: non c’è nessun obbligo.

La consulenza medica online è valida?

C’è chi ha paura di sprecare soldi consultando un medico online, perché non pensa che questo tipo di approccio sia del tutto valido. In realtà si tratta di un mezzo assolutamente efficace, l’importante è affidarsi a piattaforme mediche serie. Il consiglio è quello di fare diverse ricerche prima di selezionare un medico, scegliendo solo siti certificati, in modo da non rischiare di cadere in qualche truffa.

Un’altra cosa su cui bisogna stare attenti è non fare assolutamente un auto-diagnosi. Può essere pericoloso e mette a rischio la nostra salute, in quanto non essendo medici non possiamo sapere qual è la cura migliore per il nostro problema. C’è bisogno di un consulto esperto per diagnosticare una malattia e per prescrivere la terapia adeguata e non ci si può affidare agli articoli informativi che si trovano su Google.

Possiamo consultare un medico che non conosciamo per chiedere un consulto veloce e poi non sentirlo più. C’è molta libertà nel consulto medico online, ogni paziente può decidere come procedere senza sentirsi obbligato ad iniziare un percorso con un medico con cui non si trova bene. Essendoci molta scelta, si può cambiare medico molto velocemente. Oltre a chiedere un consulto informativo, è possibile anche inviare referti medici e documenti di visite già svolte.

La consulenza medica online è valida per tantissimi motivi, si può ottenere una visita con qualche medico rinomato che in presenza non avrebbe mai potuto darci appuntamento. Si tratta di una soluzione molto comoda per chi è impossibilitato a muoversi o abita lontano dall’ospedale. Ovviamente un videoconsulto non può sostituire una visita medica in presenza, ma può essere un buon punto di partenza per farci capire quale direzione prendere, senza spendere soldi consultando vari specialisti.

