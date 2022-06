Quickload powered by OGR Torino: dal 25 luglio al 30 settembre

Seconda edizione per Quickload powered by OGR Torino:

fino a 10 milioni di investimento per le startup più promettenti del programma dedicato al settore gaming

34BigThings, lo studio di sviluppo di base a Torino partner del progetto insieme a OGR Torino e Microsoft, gestirà un fondo stanziato dalla capogruppo Saber Interactive per rispondere più efficacemente alle esigenze di finanziamento dei progetti accelerati

Candidature attive su quickload.dev dal 25 luglio al 30 settembre 2022

Fino a 10 milioni di investimenti annui per il primo programma italiano di accelerazione dedicato alle startup europee del settore gamingQuickload powered by OGR Torino, ideato da OGR, 34BigThings e Microsoft con ID@Xbox. La call per partecipare alla seconda edizione sarà attiva dal25 luglio al 30 settembre 2022 su quickload.dev.

All’esistente network di publisher e investori che fin dalla prima edizione hanno avuto un ruolo cruciale nel progetto di accelerazione, si aggiungeràSaber Interactive che vedrà Valerio Di Donato, CEO di 34BigThings, alla guida di un fondo di 10 milioni di euro all'anno per sostenere le startup più promettenti.

“La prima edizione di Quickload ha evidenziato quanto l’ambito gaming rappresenti un’interessante verticale per l'innovazione tecnologica e la crescita delle imprese, ma soprattutto una chiave per interpretare e affrontare le sfide della contemporaneità – che si sia 'giocatori' o meno”, - dichiaraMassimo Lapucci, CEO di OGR Torino. E aggiunge: “Grazie alla partnership con Microsoft e al nuovo fondo di investimento guidato da Saber Interactive, la seconda edizione del programma segue una direzione chiara: il potere del gioco può cambiare in meglio il nostro futuro. Grazie a progetti che fanno leva sulla narrazione per promuovere l’apprendimento e che creano nuovi paradigmi a favore dell’inclusione sociale, il gioco stesso, oggi, è pronto a salire di livello”.

“Quickload è un programma di accelerazione basato su soft skills, intelligenza emotiva e leadership” sottolineaValerio Di Donato, CEO di 34BigThings. “Il nostro obiettivo per la seconda edizione del programma è quello di aumentare le opportunità per le nostre startup ampliando la nostra rete di investimenti. Gestendo direttamente il fondo stanziato da Saber Interactive, saremo in grado di fare la differenza nello sviluppo del settore gaming in questo Paese.”

“Questo è un momento incredibilmente fertile per i videogiochi” diceAndrey Iones, COO di Saber Interactive, “e siamo orgogliosi di poter intervenire all'interno di un ecosistema innovativo e centrale come quello di OGR Torino con il nostro fondo e la nostra disponibilità a pubblicare qualsiasi gioco degno del marchio Saber Interactive.”

Guy Richards,Head of Global Independent Creator Partnerships di ID@Xbox dichiara: “Il nostro impegno è al fianco degli sviluppatori indipendenti affinché possano creare giochi innovativi e il programma Quickload è un’eccellente opportunità per tutte le startup italiane dell’ambito gaming di ottenere ulteriore supporto e conoscenza nel loro percorso. Il team di ID@Xbox è orgoglioso di essere parte di questo progetto alla sua seconda edizione, al fianco di OGR Torino e 34BigThings e impaziente di incontrare i futuri candidati selezionati.”

I progetti selezionati avranno anche la possibilità di essere distribuiti direttamente daSaber Interactive, l’AAA publisher americano il cui catalogo comprende titoli comeRedout 2, Evil Dead: The Game, World War Z, andSnowRunner.

Le startup europee che desiderano iscriversi alla seconda edizione di questo programma di accelerazione possono registrarsi sul sito ufficiale diQuickload powered by OGR Torino (http://quickload.dev/). Sarà possibile far domanda a partire dal 25 luglio al 30 settembre.

Come nella prima edizione, le startup selezionate beneficeranno di un programma dimentorship individuale incentrato sulla leadership e sulla creazione di una cultura aziendale resiliente, insieme alle risorse necessarie a sviluppare il proprio progetto durante i 6 mesi che trascorreranno inOGR Tech, l'hub dedicato all’innovazione e al networking di networking diOGR Torino.

In quanto Innovation and networking partner di Quickload, OGR Torino conferma il proprio sostegno all'iniziativa, non solo fornendo la sede per lo svolgimento del programma, ma anche mettendo a disposizione le competenze e le risorse catalizzate dal suo ecosistema, che comprende oltre 70 imprese e istituzioni finanziarie italiane ed internazionali.

Infine, oltre a confermare la line up di partnerDigital Magics, Dpixel, GEM Capital, SellaLab, si annunciano le nuove collaborazioni conCatheon Gaming, Web3 Publishing partner del programma; WePlay Ventures, una società di venture capital focalizzata su tutto ciò che riguarda il gaming;Envent Capital Markets, investment banking firm. Nuovi partner saranno annunciati nel corso del 2023.

