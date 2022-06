Architettura d'interni, sempre più contemporanea

L'architettura d'interni permette di dare un nuovo volto alla propria abitazione, tiene conto delle proporzioni degli spazi e delle esigenze strutturali per creare un’armonia d’insieme studiata nei minimi dettagli. Negli ultimi anni, anche grazie ad una ripresa delle ristrutturazioni edilizie e ad una maggiore attenzione al recupero di edifici già esistenti, c'è stato un sensibile aumento dei progetti di rifacimento degli interni abitativi che ha portato anche ad una varietà di soluzioni, caratterizzate da stili differenti.

Tra quelli maggiormente apprezzati vale la pena menzionare lo stile contemporaneo, che si distingue per le linee morbide, per una scelta accurata dei materiali e per una presenza significativa dei dispositivi tecnologici. Per meglio comprendere l’interesse sempre più diffuso nei confronti di questo stile, basta consultare gli approfondimenti online, come quelli presenti sulla guida di Bassetti Home Innovation, articoli che presentano diverse soluzioni d'arredo per differenti tipologie di spazi, pensate per rispondere alle esigenze di vive la casa. Ma come va affrontato un progetto di interior design? La priorità è quella di avere una pianificazione attenta di tutti gli interventi.

Valorizzare gli spazi

Il primo punto da affrontare quando parliamo di intervento architettonico è sicuramente la valorizzazione degli spazi. Ad oggi l'inventiva dei professionisti e i numerosi mezzi a disposizione, permettono di realizzare soluzioni che inizialmente risulterebbero impensabili, ma è importante avere chiare fin da subito le possibilità di intervento, per avere la certezza di una casa comoda e funzionale. In uno stile contemporaneo lo spazio viene definito in maniera più fluida, con ambienti separati anche solo dagli arredi o con pareti in cartongesso facilmente rimovibili. È infatti molto evidente il bisogno di modificare con più frequenza la destinazione d'uso degli spazi abitativi che diventano sempre più spesso anche luoghi di lavoro. Sarà quindi molto usuale considerare l'acquisto di mobili multifunzionali, porte a scomparsa e complementi che facilitano la multifunzionalità degli spazi.

Idee per un progetto contemporaneo

In un progetto di ristrutturazione architettonica contemporanea è essenziale l'apporto della tecnologia, che si manifesta dalle fasi di progettazione. È molto comune utilizzare applicazioni software 3D per ottenere una simulazione del risultato finale di un lavoro e per poter intervenire, nel caso in cui ci fossero dei dubbi, prima dell'apertura del cantiere. Poter visualizzare in maniera così realistica il progetto della propria casa permette di ridurre errori in fase di realizzazione e favorisce l’ottimizzazione dei tempi di inizio dell'intervento, vista la velocità di elaborazione dei programmi di progettazione.

Grazie alla tecnologia è possibile effettuare simulazioni per la collocazione degli impianti in modo da favorire delle valutazioni preliminari che un tempo non sarebbero state possibili. L'architettura d'interni contemporanea prevede, infine, una fase molto delicata, ma fondamentale, di selezione dei materiali per l'arredamento. Il materiale che domina incontrastato è sicuramente il legno, che dona calore all'abitazione. Per un progetto innovativo non devono assolutamente mancare materiali di ultima generazione, come il gres, l'acciaio e la pietra.

Opportunità di risparmio

Parliamo dell’aspetto economico degli interventi. Per la ristrutturazione degli spazi interni, da gennaio 2022 sono stati prorogati numerosi bonus casa, agevolazioni fiscali che permettono di risparmiare sull'investimento grazie ad uno sconto in bolletta o al rimborso Irpef nella dichiarazione dei redditi. Le percentuali di sconto sugli interventi possono arrivare anche al 110%, con un recupero quasi completo dei costi dell'intervento. Per richiederli è importante affidarsi a professionisti specializzati che seguono il cliente nell'elaborazione della richiesta e nella raccolta dei documenti necessari per ottenere l'agevolazione.

