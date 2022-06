MultiVersus: aperte le iscrizioni al torneo che si terrà a Evo

MultiVersus: nuovo video con pro-player vs. migliori giocatori della closed alpha



Aperte le iscrizioni per il Torneo di MultiVersus all'Evolution (Evo) Championship Series 2022 (5 e 6 agosto), con un montepremi di $100.000

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo video che mostra il gameplay della modalità 2 vs. 2 di MultiVersus, il picchiaduro free-to-play sviluppato da Player First Games. Il video mostra le avvincenti sfide tra ApologyMan e Spooky, gioca tori professionisti della Figh ting Game Community (FGC), che hanno trovato in qu esta occasione due dei migliori giocatori della recente closed alpha di MultiVersus: Brokkr e Levia than .

ApologyMan (che ha giocato con Tom & Jerry) e Brokkr (che ha utilizzato Superman) hanno rappresentato il Blue Team contro il Red Team di Spooky (che ha scelto Shaggy) e Leviathan (che ha optato per Velma) in un'intensa sfida 2 vs. 2. Presentata dai commentatori Sharpie, AJAX e I FC YipeS, la gara al meglio dei cinque round mostra una gran quantità di elementi del gameplay, diverse opzioni per i personaggi e le strategie di cooperazione impiegate da ciascun team. Nel video sono presenti anche interviste post-gara, in cui i quattro giocatori discutono i risultati del match.

Da oggi, inoltre, è possibile iscriversi per partecipare al torneo 2 vs. 2 di MultiVersus all'Evolution C hampionship Series 2022 (Evo). Il torneo è in programma per il 5 e 6 agosto al Mandalay Bay Resort & Casino di Las Vegas, Nevada, con un montepremi di $100.000. Per maggiori informazioni e per sapere come fare a iscriversi, visita start.gg/MultiVersusEvo .

MultiVersus è un nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play nel quale sarà possibile sfidarsi in match 2 vs. 2 a squadre utilizzando a un cast di personaggi leggendari, in continua espansione. Tra questi ci sono Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); il gigante di ferro (Il gigante di ferro); una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog e molti altri in arrivo. La open beta di MultiVersus sarà disponibile da luglio 2022 per le console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e per PC, con supporto per il cross-play e netcode con rollback su server dedicati per garantire una solida competizione online.

