Tiny Tina's Wonderlands in uscita su Steam domani

I giocatori potranno sperimentare il caotico mondo fantasy insieme a tutti i contenuti post lancio, incluso il nuovissimo DLC: Molten Mirrors

2K e Gearbox Software hanno oggi annunciato che Tiny Tina's Wonderlands, sarà disponibile il 23 giugno dalle ore 19.00 su Steam, dove figura da tempo nella lista dei titoli più desiderati. Il gioco, uscito a inizio anno sulle altre piattaforme, ha entusiasmato critica e fan di tutto il mondo, incantati dal caotico mondo partorito dall'imprevedibile mente di Tiny Tina. Grazie al crossplay tra PlayStation5, PlayStation4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store e ora Steam, ancora più giocatori potranno avventurarsi insieme.

"Gearbox punta a esperienze di intrattenimento uniche nel loro genere e con Wonderlands ha voluto creare una nuova versione di un genere noto", ha dichiarato Randy Pitchford, fondatore di Gearbox Entertainment Company. "I giocatori di Steam si troveranno di fronte a un'avventura incredibile grazie all'immaginazione fuori dagli schemi di Tina e il crossplay offrirà ai nostri fan ancora più modalità per combattere il Signore dei Draghi, indipendentemente dalla piattaforma su cui giocano."

Per un periodo di tempo limitato, i giocatori di Steam potranno acquistare il gioco a un prezzo speciale di lancio e potranno ottenere il Golden Hero Armor Pack fino al 7 luglio 2022.

Su Steam, i giocatori potranno scegliere tra la Standard Edition e la Chaotic Great Edition. Quest'ultima include il Dragon Lord Pack e il Season Pass, che comprende una classe giocabile aggiuntiva che verrà rilasciata con un aggiornamento futuro, il pacchetto cosmetico Butt Stallion e tutti e quattro i DLC Mirrors of Mystery.

Il DLC Mirrors of Mystery offre nuovi modi di andare a caccia di bottini e oggetti cosmetici per sconfiggere il Signore dei Draghi e nuovi dungeon impegnativi come Coiled Captors, Glutton's Gamble e il nuovissimo Molten Mirrors, in uscita oggi su tutte le piattaforme, compreso Steam.

In Molten Mirrors, i giocatori combatteranno contro Fyodor il guardiano delle anime, che domina la sua orda di anime perdute nelle profondità della sua roccaforte di montagna. Per spezzare le loro catene, i giocatori dovranno sconfiggere le micidiali difese meccanizzate di Fyodor, tra cui le torrette alimentate dal terrore, fornaci ardenti e martelli per frantumare le ossa, il tutto saccheggiando nuove armi, equipaggiamenti e oggetti cosmetici. Ulteriori dettagli su Molten Mirrors sono disponibili sul sito ufficiale del gioco.

Per i possessori della Chaotic Great Edition o del Season Pass, il quarto DLC Mirror of Mystery, in uscita nel corso dell'anno, conterrà anche una nuovissima classe giocabile chiamata Blightcaller. Questo elementalista sciamanico incanala gli spiriti ed evoca tempeste per abbattere i nemici con veleno e danni elementali. Alla settima classe introdotta in Tiny Tina's Wonderlands, il Blightcaller offrirà ancora più personalizzazione ai giocatori, ampliando ulteriormente il profondo sistema multiclasse del gioco.

Per ulteriori informazioni sull'uscita del gioco su Steam, consultate il sito ufficiale del gioco. I dati di salvataggio dei giocatori potranno essere trasferiti tra le piattaforme Steam e Epic PC manualmente ma ciò comporta il rischio di perdere i file di salvataggio, consigliamo quindi vivamente di effettuare una copia di backup prima di tentare qualsiasi trasferimento manuale. Istruzioni dettagliate saranno disponibili su support.2k.com in tempo per il rilascio di Steam.

Tiny Tina's Wonderlands è uscito il 25 marzo 2022 su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e Epic Games Store.





