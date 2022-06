Conan Exiles - l’Update 3.0 introduce Age of Sorcery

Funcom è orgogliosa di annunciare che la Stregoneria è pronta ad invadere Conan Exiles nel corso del terzo trimestre del 2022, portando un enorme aggiornamento gratuito dei contenuti e un cambiamento fondamentale nel modo in cui il gioco continuerà a crescere negli anni a venire.

Con Age of Sorcery, Conan Exiles rinforza l'anima Sword & Sorcery di Conan il Barbaro, ponendo una scelta nelle mani di ogni Esule: Quale tipo di potere scegliere? Godetevi il nuovo trailer insieme agli sviluppatori di Funcom, pronti a mostrarvi le numerose novità in arrivo con Age of Sorcery.

Le epoche sono un nuovo modo per Conan Exiles di espandere il suo mondo e la sua esperienza. A partire da Age of Sorcery, ogni epoca successiva continuerà ad avere un proprio tema, oltre ad aggiornamenti gratuiti e Pass Battaglia a pagamento, che sostituiranno l'attuale modello basato sui DLC. Le epoche guardano al futuro, per offrire un ritmo regolare di contenuti e un modo semplice per tutti i giocatori di sostenere la crescita del gioco e ricevere esclusivi cosmetici a tema.

In Age of Sorcery, i giocatori sceglieranno se abbracciare i devastanti poteri della stregoneria, sacrificando una parte della loro forza vitale per lanciare incantesimi mortali ed evocare creature empie. Inoltre, grazie a un sistema migliorato di attributi e perk, la progressione del personaggio e il combattimento saranno notevolmente approfonditi.

Costruire non è mai stato così bello in Conan Exiles. Grazie a una revisione completa che aggiunge un'interfaccia più veloce e facile da usare sia per le tastiere che per i controller, e all’inserimento della modalità creativa che permette ai giocatori di volare in aria per costruire senza restrizioni, il divertimento e la creatività non avranno più confini.

L'aggiornamento include una serie di ulteriori miglioramenti e aggiunte, tra cui modifiche ai seguaci, nuovi oggetti e materiali per il crafting legati alla stregoneria e ai rituali, aggiornamenti al mondo per renderlo ancora più vivo e pericoloso e tanto altro ancora!

Age of Sorcery arriverà nel corso del terzo trimestre del 2022, e sarà preceduto da una serie di contenuti dedicati, video, post e altro ancora per approfondire al meglio le numerose novità in arrivo.

