GRID Legends: nuova modalità di gioco, veicoli e tracciati

NUOVISSIMA MODALITÀ DI GIOCO IN STILE DEMO DERBY, VEICOLI ECLETTICI, TRACCIATI PRESTIGIOSI ED ESPERIENZE NARRATIVE A TEMA





Codemasters ed Electronic Arts rilasciano oggi Classic Car-Nage, una nuova modalità di gioco adrenalinica e caotica per GRID™ Legends. Il nuovo DLC multigiocatore multipiattaforma e basato sulla storia introduce una nuovissima interazione in stile Derby, in cui i piloti competono speronando deliberatamente i loro veicoli l'uno contro l'altro, riscrivendo tutte le regole di gara esistenti. I giocatori potranno tirare fuori il loro istinto più selvaggio con nuovi veicoli eclettici e competere con gli amici su quattro nuovi tracciati, oltre ad approfondire la loro esperienza con nuove storie a tema all'interno del gioco. Oltre al contenuto scaricabile, verrà rilasciata una nuova patch che includerà l'auto da corsa Team Fordzilla - P1 come veicolo giocabile gratuitamente nel gioco.

La nuova modalità di gioco è una serie speciale di eventi di gara che fa rivivere ai giocatori gli eroi della modalità storia "Driven to Glory" e offre un'esperienza senza esclusione di colpi che spinge al limite il regolamento di GRID. Il primo episodio è incentrato su Valentin Manzi, portato in vita dal pluripremiato attore britannico Ncuti Gatwa, mentre lui e il resto del campo creano scompiglio in otto eventi della storia Classic Car-Nage. I giocatori avranno inoltre accesso a cinque nuovi veicoli, tra cui un divertente camioncino dei gelati, e a quattro nuovi percorsi in due località, i prestigiosi dock di Yokahama e il caldo intenso dell'Avana. Con questa espansione saranno disponibili anche tre nuovi eventi di carriera sponsorizzati.

"Classic Car-Nage porta la catartica e affascinante esperienza distruttiva del demolition derby nell'universo di GRID Legends", ha dichiarato Steven Brand, Associate Creative Director di Codemasters. "I nuovi percorsi con incroci e rampe multiple assicurano numerose opportunità di ammucchiarsi, mentre gli obiettivi della modalità storia consentono ai giocatori di elaborare strategie personali per sopravvivere agli eventi. Non vedo l'ora di unirmi alla gente online per provocare un po' di caos!".

L'interazione multigiocatore online di Classic Car-Nage invita i giocatori a creare ancora più scompiglio in pista sfidando i propri amici, che possono giocare gratuitamente ai contenuti del pacchetto*.

Sfumando i confini tra il mondo online e offline, GRID Legends parteciperà al Goodwood Festival of Speed dal 23 al 26 giugno in collaborazione con il Team Fordzilla, il primo team di esports di Ford che si basa sull'eredità delle corse reali del marchio e compete ai massimi livelli sul palcoscenico delle corse virtuali. Insieme a Ford, i marchi lanceranno un entusiasmante modello di auto chiamato TFZ-P1, progettato dai giocatori per i giocatori, che i fan potranno provare, guidare e sperimentare sia all'interno che all'esterno del gioco. Non solo un modello in scala reale dell'auto sarà presente a Goodwood, ma sarà incluso nel gioco come veicolo giocabile gratuito ed esclusivo per tutti i giocatori. Il debutto dell'auto sarà accompagnato da un evento di gioco in cui i giocatori potranno gareggiare per ottenere il giro più veloce dal 23 giugno al 29 luglio.

"Dopo mesi di collaborazione con i giocatori di tutto il mondo, siamo entusiasti di vedere il nostro modello TFZ-P1 debuttare nel celebre e appassionante gioco GRID Legends. Vogliamo che le persone provino l'emozione di guidare una Ford ovunque si trovino e su qualsiasi piattaforma giochino. Spero che i giocatori di tutto il mondo apprezzino la nostra nuova auto da corsa e, per gli appassionati di corse che parteciperanno a Goodwood, potranno addirittura guidarla nel gioco seduti nell'auto vera e propria!", ha dichiarato Boris Ferko, Design Manager, Ford of Europe.





La nuova modalità di gioco in stile Demo Derby di GRID Legends, Classic Car-Nage, è disponibile per l'acquisto da oggi su Xbox Series X|S e PlayStation®5, oltre che su PlayStation 4, Xbox One e PC. I possessori della Deluxe Edition avranno accesso immediato a questo pacchetto di contenuti.

Altre News per: gridlegendsnuovamodalitàgiocoveicolitracciati