CRIMESIGHT: “Free Weekend” sconto del 33%

A partire da oggi i giocatori potranno provare gratuitamente CRIMESIGHT e i nuovi contenuti!

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia che il “Free Weekend” di CRIMESIGHT diventa “Free Week”! Dalle 19:00 del 20 giugno alle 19:00 del 27 giugno, i giocatori potranno provare gratuitamente CRIMESIGHT, compresi i nuovi contenuti disponibili da oggi. Questo periodo gratuito rappresenta un’imperdibile opportunità per i giocatori, che potranno provare il social game deduttivo ed esplorarne i nuovi contenuti. I giocatori potranno anche approfittare di uno sconto del 33% sull’acquisto del gioco completo, lo sconto sarà attivo fino alle 19:00 del 7 luglio.

Inoltre, si terrà un evento in-game in collaborazione con "Project Winter". Durante l'evento, i personaggi, frutto di questa collaborazione, appariranno nel gioco come traditori. Disponibili anche, per un periodo limitato, cursori avatar dedicati. Infine, l’aggiornamento di CRIMESIGHT aggiunge una nuova mappa, nuovi oggetti e un nuovo personaggio: il fidato compagno di Sherlock: l’IA Watson.

CRIMESIGHT mette un gruppo di giocatori contro un altro, che assume il ruolo di "villain", colui che compirà l’omicidio. Tra gli altri giocatori ci sarà il “bersaglio”, la futura vittima del villain. Il giocatore dalla parte di Moriarty dovrà portare a termine alcuni obiettivi per completare il proprio crimine, mentre i giocatori dalla parte di Sherlock dovranno impedire che ciò avvenga. Nel corso di una partita, sarà possibile svelare la vera identità del villain e del suo bersaglio. Da che parte starete?









CRIMESIGHT è ora disponibile in tutto il mondoe supporta 11 lingue – Giapponese, inglese, Cinese (Semplificato),Cinese (Tradizionale), Coreano, Francese, Tedesco, Italiano, Russo,Spagnolo (Spagnolo Europeo) e Portoghese (Portoghese Brasiliano).



Per tutti i dettagli su CRIMESIGHT visitate il sito ufficiale.

