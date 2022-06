THOR: LOVE & THUNDER ACCESSORI E GADGET

Il nuovo e attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe sta per arrivare al cinema. Dal 6 luglio, tutti i fan del dio del tuono potranno vivere le nuove avventure di Thor, giunto al quarto film da protagonista. In questa nuova pellicola, dovrà vedersela con il temibile Gorr, il distruttore di dei. Ci sarà anche un grande ritorno: Jane Foster ricomparirà sotto le sembianze della Potente Thor, la nuova protettrice dei Nove Reami. Per l’occasione, ecco una serie di gadget e costumi per celebrare la coppia.









Funko presenta la nuova linea di Pop! ispirati ai protagonisti dei film. Sono anche disponibili le versioni portachiavi per portare sempre in giro i propri eroi preferiti!

Loungefly propone un originale design che ricorda le caratteristiche della nuova armatura di Thor. In pelle vegana, è l’accessorio perfetto per mostrare ovunque la propria passione!









Hasbro all’interno della collezione Marvel Legends, presenta le nuove action figure dedicate al film. Altamente dettagliate, sono imperdibili per ogni appassionato del MCU!

Ma non è tutto. Hasbro propone anche la nuova replica 1:1 del martello della Potente Thor. Completo di luci e suoni è l’oggetto roleplay perfetto per sentirsi come il dio del tuono!









Rubie's celebra il nuovo film con i costumi e gli accessori ispirati ai nuovi outfit che si vedranno nel film! Fedeli agli originali, faranno diventare tutti i bambini dei veri supereroi!

Altre News per: thorlovethunderaccessorigadget