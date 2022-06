La rivoluzione Lean del processo produttivo per le PMI

Agile e Lean sono l’essenza del nuovo modo di intendere il processo produttivo per le PMI. L’approccio, letteralmente agile e snello, permette di gestire una grossa mole di informazioni in tempo reale, sfruttando il vantaggio dell’accesso ai big data.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Il metodo Kanban a favore del Lean Management

È risaputo che analisi fa rima con paralisi, è la regola che impera negli anni ’20 del nuovo millennio. Eppure dalla giusta lettura dei dati è possibile trarre un vantaggio competitivo molto prezioso per le imprese.

L’accesso a una fonte pressoché infinita di dati e informazioni richiede grande cura per poterne sfruttare a pieno il potenziale. Oggi le metodologie organizzative e di pianificazione del lavoro dei team sono coerenti con questo scopo.

È il caso del metodo Kanban, uno strumento di pianificazione che consente di visualizzare l’intero processo produttivo e coordinare il lavoro dei team coinvolti.

In origine si tratta di una lavagna, la Kanban Board, dove delle schede vengono spostate da una sezione all’altra indicando visivamente il progredire del lavoro. Oggi l’impiego di un Kanban Software permette di velocizzare e standardizzare l’esecuzione di compiti complessi.

L’obiettivo è coinvolgere tutti i soggetti responsabili dell’esecuzione di un progetto in maniera da diffondere conoscenza e comprensione dello stato di avanzamento verso l’obiettivo finale.

La condivisione degli obiettivi rappresenta l’aspetto centrale per allineare verso la meta tutte le risorse coinvolte, tanto interne come quelle che lavorano da remoto o in consulenza.

Il metodo Hoshin Kanri per trovare il nord

Ancora una volta la mentalità giapponese è la risorsa a cui attingere per affinare la tecnica e generare un metodo produttivo vincente.

La metodologia Hoshin Kanri, letteralmente il controllo dell’ago della bussola, consente di mantenere il controllo costante sugli obiettivi strategici rispetto all’obiettivo di destinazione.

Significa pianificare le operazioni da svolgere per raggiungere lo stato futuro desiderato. Anche qui la chiave del successo del metodo sta tutta nella condivisione dei valori aziendali e degli obiettivi strategici con tutta l’azienda. Ogni componente del team, in maniera verticale e orizzontale, è a conoscenza dell’obiettivo preposto e quindi delle strategie messe in atto per raggiungerlo.

In sette step si articola il processo di organizzazione del lavoro che consente un miglior coordinamento dal punto di vista strategico e operativo.

In questo contesto la comunicazione costante a tutti i livelli è essenziale per motivare il gruppo di lavoro nel raggiungimento degli obiettivi fissati.

Uno degli aspetti essenziali dell’approccio Lean è proprio la capacità di individuare tempestivamente le criticità e intervenire in tempi stretti fino a riallinearsi al perseguimento dell’obiettivo finale.

Il metodo Hoshin Kanri propone sette passaggi a partire dalla generazione di una visione aziendale condivisa. In una prospettiva da 3 a 5 anni viene poi strutturata la definizione degli obiettivi strategici, il coinvolgimento dei diversi dipartimenti, le priorità per raggiungere il miglioramento e quindi monitorare su base mensile e annuale l’andamento del processo.

Sostenibilità del processo

Per adattarsi alle trasformazioni in atto è necessario che le imprese impostino una strategia sostenibile di flessibilità e adattamento. Il punto è mantenere un ritmo costante di innovazione e renderlo perseguibile da ogni membro del team, o dei team, coinvolto.

La motivazione deve essere sostenuta con processi strutturati di formazione e training continuo. Ma anche la ricompensa economica per il raggiungimento del goal deve essere vista come un elemento motivante e unificatore.

In uno sforzo di coerenza e coesione, il lavoro sulle risorse umane che compongono l’azienda rappresenta l’elemento essenziale per determinarne il successo.

In quest’ottica è possibile considerare lo sforzo di grosse compagnie del settore hi-tech che hanno scelto di investire nelle proprie risorse. È il caso di Apple che ha dichiarato di raddoppiare l’investimento destinato ai compensi dei propri dipendenti entro la fine dell’anno.

Immagine: Pixabay, di Geralt

