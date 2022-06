Red Bull Media House lancia Offroad Unchained mobile

Red Bull Media House ha lanciato ufficialmente Offroad Unchained, il gioco per dispositivi mobili Free to Play che porta i giocatori nelle corse fuoristrada in ambienti mozzafiato, PvP in tempo reale contro giocatori di tutto il mondo e altro ancora!



Con oltre 32 diversi veicoli fuoristrada, tutti con motori personalizzabili, trazione, sospensioni o nitro, Offroad Unchained vedrà i giocatori gareggiare su ghiaia, neve, foresta e altro.





Offroad Unchained è ora disponibile per il download, sia su iOS che su Google Play !

