Scarcerato Simone Borgese : violentò e rapinò una tassista nel 2015

Nel 2015, a Roma, ha rapito un tassista per poi violentarla e rapinarla. Oggi Simone Borgese compie 40 anni e torna un uomo libero: ha infatti finito di scontare la pena.

L'episodio, risalente alla sera dell'8 maggio 2015, aveva terrorizzato tutte le tassiste romane. Borgese, dopo aver violentato e rapinato il tassista, una donna di 43 anni, era scomparso ma la sua fuga è durata appena due giorni: è stato arrestato dai carabinieri, accusato e condannato a sette anni e mezzo.

Con gli sconti per buona condotta, oggi il 40enne romano torna ad essere un uomo libero. Chi invece non si riprende la vita prima di quell'8 maggio 2015 è vittima dell'uomo.

La 43enne, dopo l'incidente, ha deciso di lasciare Roma e anche di smettere di guidare il taxi. Nonostante lo shock per le violenze subite, la donna è riuscita a fornire agli inquirenti un identikit accurato, che si è rivelato determinante nell'individuare e fermare Simone Borgese.

Simone Borgese, che nel 2015 aveva 34 anni e ha ammesso le sue colpe e si è detto più volte pentito. “Stavo aspettando l'autobus che non è arrivato. Ho visto quel taxi e l'ho fermato. Volevo tornare a casa, non so cosa mi sia preso, è stato un raptus», ha spiegato l'uomo.

Dopo essere salito a bordo del taxi, Borgese aveva costretto più volte il tassista a cambiare rotta. Poi, all'improvviso, si è lanciato verso di lei, bloccandola e prendendola a pugni fino a farla svenire. A quel punto,ne ha abusato e le ha anche rubato il portafoglio. L'accusa era di lesioni, violenza sessuale e rapina.

