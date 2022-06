Mafia : La Dia confisca beni per 20 milioni a Salvatore Vetrano

Ladefinitivamente beni per, imprenditore palermitano di 51 anni attivo nel settore dei surgelati., figlio del boss mafioso Totò Riina. Per gli inquirenti ha fatto fortuna con il sostegno di "Cosa Nostra" in cambio di denaro e ingaggi. Sequestrati 13 immobili, 2 barche, conti correnti, investimenti assicurativi, rapporti finanziari e depositi a risparmio.

