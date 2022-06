Wine delivery : Acquistare vini online

I tempi cambiano e anche il modo di acquistare e scegliere il vino. Infatti, ora è possibile acquistarlo da qualsiasi luogo grazie all'opzione di acquisto online. Come fare la scelta giusta? È affidabile o no il wine delivery? Tutte queste domande a volte ci portano a dubitare di questo metodo. Di seguito daremo un'occhiata più da vicino su cosa fare per evitare di rimanere delusi.

I vantaggi di acquistare vino online

Uno dei principali vantaggi dell'acquisto di vino online è che puoi accedere al vino che desideri, quando e dove vuoi. Questo è essenziale per ogni amante del vino che ha accesso immediato a grandi cantine e raccolti da tutto il mondo.

Grazie alle informazioni che trovi su Internet, potrai approfondire le vendemmie e le cantine, oltre che le denominazioni.



Molte persone arrivano in un'enoteca online senza sapere come scegliere il vino giusto per un pasto. Molti vogliono conoscere il mondo del vino. Sono tanti anche i clienti che cercano una bottiglia per un pranzo o una cena speciale, ma non sanno ancora come fare il primo passo.

Ecco perché nel resto di questo articolo ti spiegheremo i benefici di acquistare vino su Internet e gli errori più comuni da evitare.



Puoi confrontare i prezzi prima di confermare la tua scelta

Il confronto dei prezzi è uno strumento perfetto per acquistare vino online per spendere meno senza rinunciare alla qualità. Si dovrebbe stare attenti a usare solo un comparatore progettato appositamente per il vino o si rischia di sbagliare.

Ti consigliamo di scegliere lo strumento che utilizzerai con cura per avere un buon vino, soprattutto se non hai esperienza in questo campo. In questo modo avrai la possibilità di imbatterti in un siti di vendita di vino affidabili per ordinare la tua bottiglia.



Non esitare ad acquistare vino in grandi quantità

Probabilmente sei consapevole del fatto che l'acquisto di vino su Internet implica che il vino ti verrà consegnato dal sito del commerciante. Comprendi anche che una bottiglia di vino può essere pesante. Il che significa che la consegna potrebbe costarti un po' di più di quanto pensi, soprattutto se stai ordinando vino straniero.

Vale a dire che la bottiglia avrà attraversato diversi scali prima di arrivare a casa tua. Di conseguenza, si consiglia di effettuare un ordine per più bottiglie, ciò ti permetterà di risparmiare e di riempire la cantina in una sola volta quando l'ordine sarà consegnato.



Potresti anche ricevere un'offerta di sconto in determinati orari o giorni e potresti imbatterti in un sito di vendita che pratica una politica di sconto a seconda del numero di bottiglie che ordini.



Ordina il vino in base alla temperatura

Che sia un Barolo, un buon spumante o anche un cocktail, sappi che il prodotto ordinato deve essere consegnato nelle giuste condizioni. Vale a dire che deve essere "fresco" quando arriva a casa tua.

Non dimenticare che la temperatura di conservazione di una bottiglia di vino è generalmente di 12°C o 14° massimo. Se la bottiglia è troppo calda, il vino cambierà sapore anche se lo conserverai nuovamente in un luogo più fresco.

Se hai organizzato un pranzo, una cena o un aperitivo e hai bisogno di vino, un cocktail o di una birra alla giusta temperatura puoi affidarti al servizio di Wine delivery con consegna rapida, per riceverli entro mezz'ora dall'ordine.

Acquista su siti di vendita di vini specializzati

Quando acquisti vino online, ricordati di farlo su un sito che opera direttamente in questo campo da più anni. Un sito di vendita generico non offrirà mai gli stessi prodotti dei siti completamente impegnati nel settore, soprattutto per quanto riguarda la gamma di bottiglie.

Rivolgendoti ad un sito specializzato di vendita di vini, avrai la possibilità di richiedere tutte le informazioni che vorrai sapere sulle bottiglie di vino che ti interessano e trovare guide e suggerimenti alla degustazione dei vini che trovi sul sito.

Prima di acquistare del vino online, devi conoscerne le caratteristiche. Acidità, dolcezza, età, corposità, vitigni... sono molti gli elementi di cui tenere conto prima di decidere. Non è facile quando sei un semplice amante del vino.



Scegliendo il giusto commerciante di vini online, otterrai tutte le informazioni di cui hai bisogno e alcune indicazioni per trovare l'annata migliore. Ti verrà consigliato anche come degustare un vino specifico, la scelta del bicchiere appropriato e gli abbinamenti cibo e vino.



Le caratteristiche e i consigli proposti su siti specializzati sono generalmente forniti da specialisti. Puoi quindi contare sui loro suggerimenti per rispettare le condizioni di conservazione o per costruire la tua cantina personale.



Verifica la veridicità del sito che scegli

Non c'è bisogno di affrettarsi quando si acquista vino su Internet. In altre parole, è importante verificare l'affidabilità del sito prima di effettuare l'acquisto. Sai bene che le truffe su Internet sono cresciute in modo significativo negli ultimi anni. Pertanto, alcuni suggerimenti devono essere presi in considerazione per assicurarsi che il sito sia affidabile o meno.

Assicurati che l'indirizzo sia registrato come "HTTPS" e controlla i termini di pagamento offerti dal sito. Se non assomiglia agli altri siti, allora è meglio fare attenzione. Devono essere presi in considerazione anche gli avvisi legali e i dati di contatto del servizio clienti. Un sito di vendita che non dispone del servizio clienti deve destare molti sospetti.

Vendemmie o annate

Non tutti i raccolti sono uguali. Il vino è un prodotto naturale che deriva dall'uva e se la stagione è stata negativa, lo sarà anche la qualità del raccolto.



Ogni vigneto ha le sue caratteristiche e influenze. La sua posizione geografica, il livello delle precipitazioni dell'anno o il clima della stagione possono indicare se la vendemmia è stata buona o cattiva e quindi se la qualità del vino è buona o meno.



Denominazioni

Queste indicano il luogo di origine del vino. Sebbene nel nostro Paese ci siano grandi denominazioni di origine, ve ne sono altre meno conosciute, ma che non devono per forza essere cattive. Nella maggior parte dei casi, il prezzo ha molto a che fare con la denominazione di origine. A volte questo prezzo è giustificato e a volte no.



L'etichetta

L'etichetta può aiutare un po' nella scelta del vino quando lo si acquista online. In questo caso, non prestare troppa attenzione agli aggettivi e ai messaggi pubblicitari di determinate etichette. Tuttavia, tra tutte le informazioni che vengono pubblicate, puoi guardare alcuni dettagli.



Ad esempio, le informazioni di un'etichetta dovrebbero fornire dati come mineralità del suolo, altezza, età della vite, posizione geografica del vigneto, ecc. Così potrai scoprire se il vino in questione può soddisfare le caratteristiche di una buona vendemmia.



Come scegliere il vino per una cena, gli errori da evitare

Scegli il vino prima del piatto . Partire dalla bottiglia consentirà un abbinamento migliore ed è sempre più facile in questo senso.

. Partire dalla bottiglia consentirà un abbinamento migliore ed è sempre più facile in questo senso. Rispetta un ordine di servizio , dal più giovane al più vecchio. È consigliato servire il vino bianco prima del vino rosso, il più leggero prima del più corposo, il più giovane prima, per andare in crescendo, sia in termini di gusto che di gradazione.

, dal più giovane al più vecchio. È consigliato servire il vino bianco prima del vino rosso, il più leggero prima del più corposo, il più giovane prima, per andare in crescendo, sia in termini di gusto che di gradazione. Apri la bottiglia e assaggia . Questo doppio accorgimento eviterà di ritrovarti con un eventuale sapore di tappo al momento del servizio e inoltre potrai valutare se il vino necessita di un po' di aerazione, nel qual caso sarà bene decantare.

. Questo doppio accorgimento eviterà di ritrovarti con un eventuale sapore di tappo al momento del servizio e inoltre potrai valutare se il vino necessita di un po' di aerazione, nel qual caso sarà bene decantare. Limita il numero di vini serviti . Meglio pochi vini, ma rigorosamente scelti, che una sfilza di bottiglie meno "pregiate". Pianifica un budget e proponiti delle belle referenze. Da sei persone in su, opta per il magnum o anche il doppio magnum.

. Meglio pochi vini, ma rigorosamente scelti, che una sfilza di bottiglie meno "pregiate". Pianifica un budget e proponiti delle belle referenze. Da sei persone in su, opta per il magnum o anche il doppio magnum. Procurati 2 bottiglie dello stesso vino . In caso problemi è sempre meglio avere una bottiglia di riserva. Questo accade raramente (meno del 2%), ma quando la bottiglia non può essere servita è meglio averne un'altra a disposizione.

. In caso problemi è sempre meglio avere una bottiglia di riserva. Questo accade raramente (meno del 2%), ma quando la bottiglia non può essere servita è meglio averne un'altra a disposizione. Evita di servire i rossi a temperatura ambiente . Se fa troppo caldo, il vino rosso perde i suoi sapori. Non superare i 16-17° (sapendo che si scalderà velocemente nel bicchiere e durante tutto il pasto); i rossi fruttati possono essere serviti più freschi, intorno ai 14-15°.

. Se fa troppo caldo, il vino rosso perde i suoi sapori. Non superare i 16-17° (sapendo che si scalderà velocemente nel bicchiere e durante tutto il pasto); i rossi fruttati possono essere serviti più freschi, intorno ai 14-15°. Procurati i bicchieri da degustazione . Il bicchiere è essenziale perché rivela i sapori e la consistenza del vino.

. Il bicchiere è essenziale perché rivela i sapori e la consistenza del vino. Non riservare lo champagne per dessert . Champagne e dessert raramente vanno di pari passo ed evita il cioccolato, l'ultimo nemico delle bollicine.

. Champagne e dessert raramente vanno di pari passo ed evita il cioccolato, l'ultimo nemico delle bollicine. Non servire i rossi col formaggio. A parte rare eccezioni, pochi formaggi si sposano bene con i vini rossi.



Conclusioni

Abbiamo visto che per diversi motivi è interessante ordinare il vino su Internet. Non solo hai una moltitudine di scelte, ma i prezzi offerti sono competitivi. Puoi anche richiedere la consegna del prodotto direttamente a casa tua e generalmente questo servizio di consegna è veloce e affidabile. La maggior parte dei siti offre ai consumatori un servizio clienti professionale attento alle loro esigenze. Il suo ruolo principale è quello di consigliare l'acquirente, soprattutto se non ne sa nulla.



Su Internet hai una vasta selezione di vini diversi. Incontrerai prodotti locali, ma anche vini da tutto il mondo. A differenza dell'acquisto da un commerciante di vini, hai accesso a vini di ogni tipo che differiscono nelle loro caratteristiche.

In due o tre clic del mouse, aggiungi il vino scelto al tuo carrello e lo compri! Basta perdere tempo a curiosare nel reparto vini, soprattutto nei giorni festivi quando i negozi sono pieni di gente. Grazie ai consigli degli esperti, scegli rapidamente la bottiglia giusta e te la fai consegnare a casa. Su Internet non ci sono code come alla cassa. Il tuo ordine online viene eseguito in pochi passaggi.

La chiave è consultare i riferimenti forniti in anticipo e porre domande al servizio clienti sui punti su cui si hanno dubbi.



Insomma, comprare vino online è interessante, soprattutto perché ti evita di dover viaggiare. Hai una gamma di prezzi bassi o una formula basata su un prezzo decrescente per selezionare le tue bottiglie di qualità.



