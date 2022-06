JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R - Early Access Demo disponibile

La Early Access Demo diJoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R è disponibile da oggi per PlayStation 4 e PlayStation 5 e sarà disponibile fino a mercoledì 22 giugno alle 09:00 CEST.

La Demo permetterà ai giocatori, dopo aver scelto uno dei 4 personaggi, di perfezionare le proprie abilità nella modalità Allenamento prima di fronteggiarsi nella modalità Online.

I personaggi sono:

Jonathan Joestar

Jotaro Kujo

Jolyne Cujoh

DIO

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle Rè disponibile per la prenotazione per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC e uscirà il 2 settembre 2022.

